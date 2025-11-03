Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores arranca noviembre en su máximo histórico y lidera los mercados de Latinoamérica en 2025

El MSCI Colcap, principal referente del mercado accionario colombiano, alcanzó un nuevo máximo histórico en lo que va de este año al ubicarse en 1.993,83 puntos el pasado 29 de octubre.

Al cierre del décimo mes del año, el índice se situó en 1.987,12 unidades, consolidando una valorización de 44,03% en lo corrido del año y de 64,09% en dólares. Con este desempeño, el Colcap se posiciona como el índice de mayor rendimiento en América Latina, alcanzando niveles no observados desde noviembre de 2010 y superando ampliamente a sus pares regionales y globales.

Las acciones que impulsaron el repunte

El avance del índice estuvo liderado por cinco emisores que observaron los mayores incrementos del año: Preferencial Grupo Cibest: 60,03%. Grupo Cibest: 66,22%. Interconexión Eléctrica ISA: 49,70%. Preferencial Grupo Sura: 57,19%. Mineros: 219,62%.

Según los analistas, estos desempeños reflejan los sólidos resultados financieros de las compañías, el efecto positivo de recompras de acciones y dividendos atractivos, además de procesos corporativos que despertaron el interés de los inversionistas institucionales y minoristas.

Un reflejo de la recuperación económica

El Colcap agrupa las acciones más líquidas y representativas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), ponderadas por su capitalización bursátil ajustada por flotante. En lo corrido de 2025, el índice pasó de 1.379,58 puntos a finales de 2024 a 1.993,8 puntos, impulsado por una mayor demanda de activos locales y por el retorno del apetito de inversión en el país. El comportamiento del índice, según los expertos, refleja la combinación de una recuperación gradual de la actividad económica, una reducción de las tasas de interés y una percepción de estabilidad política y macroeconómica que ha fortalecido la confianza del mercado.

Colombia supera a sus pares latinoamericanos

El desempeño del mercado accionario colombiano ha sido el más destacado de la región. Mientras el Colcap acumula una valorización del 44,03%, el Ipsa de Chile sube 40,5%, el MSCI de Perú 33,3%, el Mexbol mexicano 26,8% y el Bovespa de Brasil 24,3%.

Este liderazgo confirma la resiliencia del mercado colombiano y su capacidad de recuperación frente a los desafíos regionales y globales. Analistas del mercado atribuyen el repunte a una mezcla de factores internos y externos. Entre ellos destacan: Entorno macroeconómico favorable: recuperación del crecimiento y menores tasas de interés. Factores políticos: expectativas de estabilidad y continuidad en las políticas públicas.

Contexto internacional: debilitamiento del dólar, repunte de los precios de los commodities, moderación de la inflación global y mayor liquidez en los mercados. Estas condiciones han incentivado los flujos hacia activos emergentes, beneficiando de manera particular a Colombia.

Perspectivas: aún hay espacio para más valorización

La ruptura del máximo histórico marca el fin de más de una década de rezago en el mercado de renta variable colombiano. Actualmente, el Colcap mantiene múltiplos competitivos, con un precio sobre valor en libros (P/VL) de 1,13 veces y una rentabilidad por dividendo cercana al 6,6%, lo que sugiere que aún podría existir margen para nuevas valorizaciones en el mediano plazo.

Los analistas anticipan que, hacia el cierre de 2025, el índice podría mantener una tendencia positiva, aunque a un ritmo más moderado, condicionada al control de la inflación y la consolidación de la recuperación económica. El consenso del mercado es claro: la confianza de los inversionistas en Colombia ha regresado, respaldada por fundamentos sólidos y mejores perspectivas corporativas.

La reacción del presidente Petro

Para el presidente, Gustavo Petro, la dinámica del mercado bursátil “significa que las más grandes empresas del país públicas y privadas valen mucho más que al principio del gobierno. Sus propietarios son más ricos. Pero la ausencia de una reforma tributaria hacia estos sectores sobre todo financieros y de economías fósiles, no permite que este éxito sea repartido, parcialmente, de manera social”, anotó en la red social X. Añadió que el Congreso de la República es el que tiene que actuar para crear un país más justo, redistribuyendo socialmente parte de esta riqueza conseguida, vía gravámenes y que los dueños de estas empresas, deberían ayudar.