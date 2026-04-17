Bancos en Colombia ganan $1,7 billones a febrero de 2026: solo cuatro entidades reportan pérdidas

De acuerdo con el más reciente informe de la Superintendencia Financiera de Colombia, los bancos que operan en el país acumularon utilidades por $1,7 billones durante el primer bimestre del año, lo que representa un crecimiento del 16,45% frente al mismo periodo de 2025. En total, 25 de los bancos reportaron ganancias, mientras que solo cuatro cerraron en números rojos, en un contexto en el que el sistema muestra estabilidad, pero también ajustes en rentabilidad. Le puede interesar: Abecé del decreto que oficializa las finanzas abiertas: los bancos se compartirán la información de los usuarios

Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá lideran las utilidades

El ranking de ganancias sigue encabezado por Bancolombia, que registró utilidades por $525.497 millones a febrero de 2026, aunque con una caída anual del 40,3% frente a los $880.778 millones del año anterior. En el segundo lugar se ubicó Banco Davivienda, con $291.976 millones, destacándose por un crecimiento del 129,9% frente a 2025. El podio lo completó el Banco de Bogotá, con utilidades por $202.098 millones y un aumento del 60,4%. También sobresalen resultados de entidades como Banco GNB Sudameris, con $195.413 millones, así como Citibank Colombia ($126.778 millones) y BBVA Colombia ($125.053 millones), este último recuperándose tras pérdidas en el mismo periodo del año anterior.

Caída histórica en las utilidades mensuales de Bancolombia

A pesar de liderar el sistema, Bancolombia registró en febrero uno de sus peores desempeños recientes. La entidad reportó utilidades por apenas $27.287 millones en ese mes, lo que representa una caída de 94,5% frente a enero y de 94,2% comparado con febrero de 2025. Este resultado refleja las presiones que enfrenta la rentabilidad bancaria, en medio de un entorno de tasas de interés, cartera y costos operativos que siguen ajustándose. Lea más: Con tasas de interés altas, cifra de bancos con pérdidas creció 267% en dos años

Bancos que multiplicaron sus ganancias

Uno de los datos más llamativos del informe es el grupo de entidades que lograron crecimientos acelerados en el último año. Bancos como Banco Caja Social y Banco Falabella superaron el 200% de incremento en utilidades, mientras que Bancamía y nuevamente Banco GNB Sudameris reportaron crecimientos cercanos al 300%. Otros casos destacados incluyen a BBVA Colombia, que pasó de pérdidas a ganancias, y entidades como Banco Serfinanza y Bancien, que mostraron mejoras significativas aunque desde bases más pequeñas.

Las entidades con pérdidas