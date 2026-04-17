Bancos en Colombia ganan $1,7 billones a febrero de 2026: solo cuatro entidades reportan pérdidas

De acuerdo con el más reciente informe de la Superintendencia Financiera de Colombia, los bancos que operan en el país acumularon utilidades por $1,7 billones durante el primer bimestre del año, lo que representa un crecimiento del 16,45% frente al mismo periodo de 2025.
En total, 25 de los bancos reportaron ganancias, mientras que solo cuatro cerraron en números rojos, en un contexto en el que el sistema muestra estabilidad, pero también ajustes en rentabilidad.
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