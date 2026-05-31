Alcaldesa de El Paujil, Caquetá, salió con poncho de Cepeda y la Procuraduría la suspendió

La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional de la alcaldesa de El Paujil, Caquetá, Latia Sindy Castillo Muñoz, tras abrir una investigación disciplinaria por una presunta participación indebida en política relacionada con la campaña presidencial de Iván Cepeda.
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Regional de Instrucción de Caquetá luego de conocer un informe presentado por la Gobernación del departamento y la Personería Municipal. Según el expediente, la mandataria habría publicado en su cuenta de TikTok un video en el que aparece portando una prenda tipo poncho con imágenes alusivas al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.