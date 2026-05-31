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Alcaldesa de El Paujil, Caquetá, salió con poncho de Cepeda y la Procuraduría la suspendió

El ente de control considera que la mandataria habría utilizado su investidura para difundir mensajes de carácter electoral, una conducta prohibida para los servidores públicos.

  • Latia Sindy Castillo Muñoz, alcaldesa de El Paujil, Caquetá. FOTO: Redes sociales,
    Latia Sindy Castillo Muñoz, alcaldesa de El Paujil, Caquetá. FOTO: Redes sociales,
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional de la alcaldesa de El Paujil, Caquetá, Latia Sindy Castillo Muñoz, tras abrir una investigación disciplinaria por una presunta participación indebida en política relacionada con la campaña presidencial de Iván Cepeda.

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Regional de Instrucción de Caquetá luego de conocer un informe presentado por la Gobernación del departamento y la Personería Municipal. Según el expediente, la mandataria habría publicado en su cuenta de TikTok un video en el que aparece portando una prenda tipo poncho con imágenes alusivas al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

De acuerdo con el documento, en el material audiovisual también se observan varias prendas similares con la fotografía del aspirante, situación que, según el ente de control, podría constituir actividades de apoyo o promoción política desde su condición de servidora pública.

Conozca: EN VIVO | Colombia elige presidente: salga temprano, hay largas filas

La Procuraduría señaló que los hechos podrían configurar una conducta relacionada con el uso del cargo para participar en controversias políticas y difundir propaganda electoral a favor de un candidato presidencial, una práctica prohibida para los funcionarios públicos.

Como medida cautelar, el organismo ordenó la suspensión provisional de Castillo Muñoz hasta el próximo 21 de junio de 2026 mientras avanza la investigación.Además, solicitó pruebas sobre la publicación, incluyendo una inspección técnica a la cuenta de TikTok de la alcaldesa y la recopilación de material difundido en medios de comunicación y redes sociales.

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El municipio caqueteño vuelve a ser protagonista durante la jornada de elecciones luego de que se reportara a un hombre que se movilizaba en motocicleta lanzó una granada contra integrantes de la Fuerza Pública.

Según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el artefacto no dejó uniformados heridos ni provocó afectaciones al proceso electoral, por lo que los puestos de votación continuaron operando con normalidad. Sin embargo, el hecho encendió las alertas de las autoridades, que mantienen un monitoreo permanente de la seguridad en las regiones para prevenir cualquier incidente que pueda alterar el desarrollo de los comicios.

Entérese: Ilegales atacaron con granada a la fuerza pública en Caquetá durante las elecciones presidenciales

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué hizo la alcaldesa de El Paujil para ser investigada por la Procuraduría?
Según el expediente, la alcaldesa Latia Sindy Castillo Muñoz habría publicado en TikTok un video en el que aparece usando un poncho con imágenes alusivas a Iván Cepeda y mostrando otras prendas similares, situación que la Procuraduría analiza como posible apoyo político.
¿Hasta cuándo fue suspendida la alcaldesa de El Paujil?
La medida cautelar ordenada por la Procuraduría General de la Nación establece la suspensión provisional de la mandataria hasta el 21 de junio de 2026, mientras avanza la investigación disciplinaria.
¿Qué dice la ley sobre participación en política de alcaldes y funcionarios públicos?
En Colombia, los servidores públicos tienen restricciones para participar en campañas políticas o promover candidatos utilizando su cargo, recursos públicos o investidura. La Procuraduría investiga si existió una posible vulneración de estas normas en el caso de la alcaldesa de El Paujil.
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