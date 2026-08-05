La historia de Avista, la fintech que deleitó a Bancolombia y terminó siendo comprada

La historia de la fintech Avista comenzó con una pregunta: ¿cómo atender a los colombianos que tradicionalmente han quedado por fuera del sistema bancario? La respuesta llegó de la mano de dos emprendedores que encontraron una oportunidad en la economía plateada. De forma rápida escalaron en el mercado, a tal punto que deleitaron a Grupo Cibest, que finalmente terminó por comprar esta startup.
Todo comenzó con Martín Restrepo y Gabriel Seinjet, sus fundadores. Los emprendedores se conocieron en 2013 mientras estudiaban en Babson College, una de las universidades más reconocidas del mundo en formación empresarial.
Luego de una experiencia en banca de inversión en Nueva York, ambos decidieron regresar la mirada hacia América Latina y crear una compañía con impacto social en Colombia.
Su tesis partía de una realidad del mercado: existe una amplia población con dificultades para acceder a productos financieros. Según la compañía, cerca del 80% de los colombianos pertenece a los estratos 1, 2 y 3, y dentro de este grupo hay personas que no logran acceder a créditos por razones como reportes en centrales de riesgo, embargos o historiales crediticios poco favorables frente a la banca tradicional.
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Con esa visión, Avista inició operaciones a comienzos de 2019 con un primer producto: créditos de libranza dirigidos a pensionados. La compañía identificó que este segmento tenía una oportunidad de transformación tecnológica, debido a que, según sus fundadores, la experiencia de usuario en este tipo de productos prácticamente no había cambiado en décadas.