El DIM, actual líder del fútbol colombiano, tendrá varios días de descanso; ¿cuándo vuelve a jugar?

El pasado martes 4 de agosto, el Deportivo Independiente Medellín mostró ajustes en su trabajo desde la llegada de Amaranto Perea al banquillo poderoso. La tercera fecha del campeonato los llevó a Ibagué para jugar contra el Deportes Tolima, un partido que es siempre exigente. Algo que destaca en el club rojo para este torneo es la rotación y el correcto desempeño de los jugadores.
Un inicio frenético contra los “Pijaos” puso a Medellín a ganar 2-0 en menos de 20 minutos de compromiso. Al final, el DIM ganó por 3-2 en condición de visitante, firmando su tercera victoria al hilo en el campeonato local gracias a los goles de Daniel Cataño, John Edwin Montaño y Juan José Córdoba. Los de Perea demostraron en los últimos dos partidos fortaleza mental para no dejarse vencer por el entorno.