El exministro paisa Diego Mesa dirigirá el mayor fondo ambiental del mundo

El Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) anunció el nombramiento del antioqueño Diego Mesa Puyo como próximo director ejecutivo y presidente de la familia de fondos ambientales, convirtiéndolo en el encargado de liderar una de las principales organizaciones de financiamiento ambiental del mundo.
El exministro de Minas y Energía de Colombia asumirá un mandato inicial de cuatro años, alineado con el período de financiación del GEF-9, una etapa considerada decisiva para avanzar en el cumplimiento de las metas ambientales globales fijadas para 2030. Está previsto que tome posesión del cargo a comienzos de octubre de 2026.
Antes de este nombramiento, Diego Mesa Puyo, subjefe de la División de Política Climática del Fondo Monetario Internacional (FMI), acumuló experiencia en política energética, desarrollo económico y sostenibilidad.