El decálogo que el gremio de hospitales y clínicas envió al próximo gobierno para enfrentar crisis de salud

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) presentó un decálogo de recomendaciones dirigido al Gobierno electo de Abelardo de la Espriella para orientar las decisiones que deberá adoptar frente al sistema de salud, que tras cuatro años de mandato de Gustavo Petro está en rines. El documento propone una hoja de ruta con diez medidas organizadas en distintos horizontes de tiempo, que van desde acciones inmediatas para enfrentar la crisis financiera hasta reformas estructurales de largo plazo. La asociación sostiene que las primeras decisiones deben concentrarse en estabilizar el flujo de recursos hacia los prestadores de servicios de salud. Entre las principales propuestas figura la consolidación de un Plan Extraordinario de Liquidez, argumentando que al cierre de 2025 el sector reportó una cartera de $25,7 billones, de los cuales $14,9 billones correspondían a obligaciones en mora. Según la ACHC, esta situación ha provocado cierres temporales de servicios y una creciente congestión en las áreas de urgencias. Le puede interesar: A horas de terminar su mandato, gobierno Petro reactiva contrato por $5.500 millones para comprar ambulancias en Amazonas. Dentro de ese mismo paquete de medidas, el gremio plantea fortalecer el mecanismo de giro directo de la unidad de pago por capitación (UPC), elevando el porcentaje mínimo de recursos girados directamente a las instituciones prestadoras de servicios de salud del 80 % al 90 %. Asimismo, propone identificar fuentes fiscales específicas para financiar el pago de la deuda hospitalaria, incluyendo los recursos provenientes de los 0,5 puntos del IVA social destinados a salud y otras alternativas que puedan definirse con el Ministerio de Hacienda.

Otro de los puntos centrales del documento es la necesidad de definir el futuro de las entidades promotoras de salud (EPS) que permanecen bajo medidas de intervención para administrar de la Superintendencia de Salud. La ACHC considera que el Gobierno de De la Espriella deberá escoger entre capitalizar estas entidades, liquidarlas de manera ordenada o mantener el esquema actual de intervención, al tiempo que propone crear un régimen de insolvencia específico para los aseguradores del sector salud que proteja las acreencias de hospitales y clínicas. La actualización de la metodología con la que se calcula la UPC también hace parte de las prioridades planteadas. El gremio señala que actualmente esa prima se calcula con información que tiene un rezago de dos años frente a los costos reales de prestación de los servicios, por lo que propone reducir ese desfase a un máximo de doce meses y garantizar que los incrementos de esos recursos se trasladen efectivamente a las tarifas pagadas a los prestadores. Entérese: Gobierno aumentó a 90 % el mínimo del giro directo de recursos a hospitales y clínicas; ¿qué significa esto?

Para el primer año de gobierno, la Asociación recomienda la creación de un fondo de garantías que respalde el pago de las acreencias hospitalarias cuando una EPS entre en liquidación. Según explica, este mecanismo no tendría como propósito rescatar financieramente a las aseguradoras, sino garantizar la continuidad de la atención mediante la protección de la red hospitalaria pública y privada. El documento advierte sobre el déficit de talento humano en salud y propone una política integral que involucre al Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Hacienda, universidades y gremios. La estrategia contempla fortalecer la formación, mejorar la distribución territorial de los profesionales, promover su permanencia en el sistema y elevar las condiciones laborales, especialmente del personal de enfermería. En materia de reformas estructurales, la ACHC plantea superar el debate centrado exclusivamente en la existencia o no de las EPS y definir con claridad cómo se distribuirá la gestión del riesgo en salud. Su propuesta contempla una Administradora de Recursos de Salud (Adres) fortalecida como acumulador de recursos, riesgos e información, mientras entidades administradoras reguladas conservarían funciones de coordinación, auditoría y articulación de las redes de prestación.

Adicionalmente, el gremio propone que el país adopte una agenda nacional de resultados en salud con metas verificables y seguimiento territorial, de manera que el desempeño del sistema se mida por indicadores como la mortalidad evitable, la cobertura efectiva de vacunación y la esperanza de vida saludable, más allá de los indicadores financieros y administrativos. Finalmente, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas plantea desarrollar un marco regulatorio para la inteligencia artificial, la telemedicina y la sostenibilidad ambiental en el sector salud. La organización considera que estas herramientas serán determinantes para mejorar la eficiencia, ampliar el acceso a los servicios y reducir costos en el largo plazo, siempre que existan reglas claras para su implementación. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuáles son las propuestas de la ACHC para mejorar el sistema de salud en Colombia? La ACHC propone estabilizar la financiación de hospitales, fortalecer el giro directo de recursos, definir el futuro de las EPS intervenidas, actualizar el cálculo de la UPC y promover reformas para mejorar la sostenibilidad y el acceso a los servicios de salud. ¿Por qué la ACHC considera que el sistema de salud en Colombia necesita cambios urgentes? La asociación sostiene que el sistema enfrenta problemas de liquidez, alta cartera, presión sobre hospitales y dificultades para garantizar la atención. Por ello plantea medidas inmediatas y reformas estructurales para asegurar la continuidad de los servicios. ¿Qué puede hacer el nuevo Gobierno para reducir la crisis financiera de hospitales y clínicas? Entre las opciones planteadas están crear un plan extraordinario de liquidez, fortalecer el giro directo a los prestadores, buscar nuevas fuentes de financiación y establecer mecanismos que protejan el pago a hospitales cuando una EPS entre en liquidación. ¿Cómo podrían afectar estas propuestas al futuro de las EPS y de la atención en salud? Las recomendaciones podrían influir en decisiones sobre las EPS intervenidas, la financiación del sistema y el papel de la Adres. Su implementación dependerá de las políticas que adopte el Gobierno y de las reformas que finalmente se aprueben.