Adiós a insertar la tarjeta: Bancolombia habilita retiros sin contacto en sus cajeros

Bancolombia puso a disposición de los usuarios una nueva opción para que se pueda hacer retiros de efectivo sin contacto en los cajeros automáticos.

La entidad financiera informó sobre la opción que tienen más de 4.000 dispositivos para hacer retiros sin necesidad de introducir la tarjeta. Los clientes podrán realizar transacciones solo acercando su tarjeta al lector, sin necesidad de insertarla en el cajero.

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La novedad aplica para las tarjetas de crédito Visa de Bancolombia, algo que según el banco, beneficiará a 983.000 tarjetahabientes de esta franquicia.

Esta novedad, según lo anunciado por la entidad a través de un comunicado, avanza para ser aplicada con otras franquicias de tarjetas, esto con el fin de que sea algo que se pueda utilizar no sólo con los plástico de crédito sin también débito.

Con este beneficio, el banco busca contribuir a la mitigación del fraude por clonación (skimming) eliminando la inserción de la tarjeta y operando bajo comunicación encriptada y de corto alcance.