Camacol traza la hoja de ruta urbana 2026-2030 desde Medellín: vivienda sostenible y VIS 5.0, las apuestas

Colombia enfrenta una decisión estructural sobre el futuro de sus ciudades. Así lo advirtió el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, durante la instalación del congreso Camacol Verde 2026, el principal encuentro de construcción sostenible del país. Desde Medellín, el gremio constructor hizo un llamado a que la agenda urbana y de vivienda ocupe un lugar central en el debate nacional y en el escenario electoral, al considerar que las decisiones de hoy definirán el modelo de ciudad de las próximas dos décadas. Con base en evidencia del Banco Mundial y del Dane, Camacol presentó un diagnóstico territorial que pone el foco en las desigualdades regionales del país. Puede leer: Desistimientos de vivienda se disparan 70% en Gobierno Petro y golpean a hogares más vulnerables “Colombia es un país de realidades profundamente distintas, donde el lugar de nacimiento aún determina demasiado las oportunidades de vida. Esta divergencia regional no es inevitable. Es una convocatoria a la acción”, afirmó el gremio.

Vivienda formal y brechas territoriales en Colombia

Para Camacol, la vivienda formal no es un tema exclusivo del sector constructor, sino una herramienta clave de política pública. El presidente del gremio aseguró que este instrumento permite cerrar brechas sociales, impulsar la movilidad social y orientar el crecimiento urbano hacia la formalidad y la sostenibilidad. Entérese: Sector de construcción perdió 136.000 empleos en 2025 y enfrenta nuevas presiones por salario mínimo y aranceles El llamado es claro: cuando la vivienda formal avanza, también lo hace la equidad territorial. En cambio, cuando retrocede, no se fortalece el medioambiente, sino la informalidad, que implica mayores costos sociales, económicos y ambientales para la construcción de ciudad.

Sostenibilidad en la construcción: un hito antes de 2030

El Congreso también fue escenario de dos anuncios clave para el sector constructor. El primero es un logro anticipado: en 2025, uno de cada dos hogares entregados por el sector contó con certificación de sostenibilidad. Esta era una meta prevista para 2030, pero fue alcanzada cinco años antes. Para Camacol, este resultado demuestra que cuando el sector se compromete con una visión de largo plazo, es capaz de ejecutarla de manera efectiva. Vea aquí: Sector vivienda arrancó 2026 con su peor registro histórico: iniciaciones de obra se desplomaron 56%

VIS 5.0: la nueva hoja de ruta urbana en Colombia

El segundo anuncio fue la presentación oficial de VIS 5.0 – Vivienda Integral Sostenible, una propuesta que busca redefinir la manera en que se concibe la construcción en el país. La iniciativa amplía el enfoque tradicional de vivienda para pasar de edificios eficientes a territorios sostenibles, integrando movilidad, espacio público, resiliencia climática y equidad territorial.

Sus cinco ejes estratégicos son:

Descarbonización: reducción de la huella de carbono en toda la cadena constructiva. Resiliencia: adaptación frente al cambio climático y gestión del riesgo. Regeneración: recuperación de ecosistemas urbanos y generación de valor ambiental. Equidad territorial: vivienda bien ubicada, cerca de empleo, transporte y servicios. Habitabilidad: bienestar, confort y calidad del entorno como derechos fundamentales.

Desaceleración del sector vivienda en Colombia

En medio de estos avances, el gremio también alertó sobre la coyuntura del sector. Aunque 2025 cerró con un crecimiento del 12% en la comercialización de vivienda, el inicio de 2026 ha mostrado señales de desaceleración. Más noticias: Boom turístico en Antioquia: en dos años se construirán más de 100.000 metros cuadrados de hoteles y rentas cortas Entre enero y abril, las ventas de vivienda registraron una caída del 5,9%, en un contexto marcado por inestabilidad regulatoria y mayores costos de construcción. Entre los factores que han impactado al sector se encuentran el aumento del salario mínimo y la imposición de aranceles a insumos estratégicos como el acero. Además, la actividad edificadora acumula ya diez trimestres consecutivos de contracción en la generación de valor agregado, lo que evidencia una presión sostenida sobre el sector.

Decisiones clave para el futuro urbano y económico

Camacol advirtió que las decisiones del próximo gobierno en materia de vivienda, suelo, licenciamiento, movilidad y planificación territorial serán determinantes para el modelo de ciudad que Colombia consolidará en las próximas dos décadas. Además, serán fundamentales para reactivar la dinámica económica del sector constructor, que cumple diez trimestres consecutivos de caída en su aporte al valor agregado nacional.

Congreso Camacol Verde 2026: “Ciudades que inspiran y trascienden”

El evento, que se desarrolla en Medellín, reúne a líderes empresariales, expertos internacionales, autoridades locales, urbanistas y actores del sector público y privado. Lea también: Antioquia fue el tercer departamento donde más viviendas se compraron: ventas crecieron 30% en 2025 Bajo el lema “Ciudades que inspiran y trascienden”, el Congreso aborda los principales desafíos de sostenibilidad y desarrollo urbano del país. Entre los invitados destacan Martha Thorne, exdirectora del Premio Pritzker; Chiara Gargiulo, del estudio Bjarke Ingels Group (BIG); Gonzalo Muñoz, cofundador de TriCiclos; y la meteoróloga y divulgadora científica Mar Gómez.

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