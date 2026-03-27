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¿Otra vez? Usuarios de Bancolombia reportan fallas en la app; no pueden entrar a sus cuentas

Usuarios de Bancolombia reportan fallas en la app y sucursal virtual este viernes 27 de marzo, con problemas de acceso, pagos bloqueados y creciente incertidumbre digital.

  • Usuarios reportan fallas en la app y el acceso a la plataforma digital de Bancolombia. FOTO: Tomada de redes sociales
    Usuarios reportan fallas en la app y el acceso a la plataforma digital de Bancolombia. FOTO: Tomada de redes sociales
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 3 horas
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Una nueva caída en los canales digitales de Bancolombia volvió a poner en aprietos a millones de usuarios en Colombia.

Desde primeras horas de este viernes 27 de marzo, clientes reportaron fallas generalizadas en la aplicación móvil y en la Sucursal Virtual Personas.

Lo que comenzó como dificultades aisladas terminó convirtiéndose en una avalancha de quejas, especialmente en la red social X, donde los usuarios expusieron bloqueos, errores de autenticación y rechazos de credenciales.

Lea más: Grupo Cibest anuncia inversión de $1,6 billones en tecnología, tras recientes caídas de Bancolombia

Usuarios no pueden ingresar: errores en clave, huella y reconocimiento facial

Los reportes coinciden en fallas en los sistemas de autenticación. Clientes aseguran que, pese a ingresar correctamente sus datos, la plataforma rechazaba usuarios y contraseñas.

También se registraron errores en herramientas biométricas como el reconocimiento facial y el acceso con huella, lo que dejó a muchos sin posibilidad de entrar a sus cuentas.

A esto se sumó un elemento en la experiencia digital como mensajes confusos. La app mostraba alertas de supuestos problemas de conectividad, incluso cuando los dispositivos contaban con internet estable.

Puede conocer: La historia detrás de los cinco días de odisea para más de 20 millones de clientes de Bancolombia

El problema no fue solo de acceso. La caída de los canales digitales impidió operaciones básicas como consultar saldos, hacer transferencias y completar pagos.

Algunos clientes incluso reportaron quedar “varados” financieramente al no poder cumplir compromisos de pago.

Respuesta de Bancolombia sobre las fallas de la app

Ante la presión en redes, Bancolombia reconoció la falla y pidió paciencia a los usuarios.

La entidad confirmó que no era posible ingresar a la app ni a la sucursal virtual en ese momento y recomendó intentar más tarde.

Como medida contingente, el banco sugirió utilizar canales físicos como pagos con tarjeta, retiros en cajeros automáticos y operaciones en corresponsales bancarios.

En contexto: Bancolombia cuestiona a sus competidores por críticas en redes: “No es leal, aprovechan nuestro mal momento”

Fallas recurrentes de Bancolombia en 2026

Este episodio no es aislado. Durante el primer trimestre de 2026, Bancolombia ha enfrentado múltiples caídas en sus plataformas digitales, algunas prolongadas por más de 24 horas.

Esos episodios fueron en enero y febrero, cuando se registraron caídas prolongadas, afectando a millones de personas que dependen de estos canales para manejar sus finanzas diarias.

El antecedente más delicado fue el reporte de inconsistencias en saldos y transacciones duplicadas, un riesgo mayor porque toca el núcleo del negocio financiero: la confianza.

Por eso, el CEO de Grupo Cibest, Juan Carlos Mora, reconoció el impacto reputacional de las recientes fallas tecnológicas en Bancolombia, reiteró las disculpas a los clientes y anunció una inversión de $1,6 billones para fortalecer la infraestructura digital y los sistemas de contingencia.

Mora señaló que el incidente fue analizado de manera exhaustiva y que el banco identificó que la indisponibilidad de los servicios se originó en errores de proveedores tecnológicos, lo que derivó en la interrupción de las plataformas y en afectaciones a la operación habitual del banco.

El directivo explicó que, aunque durante la contingencia se habilitaron alternativas como transferencias entre cuentas y retiros en efectivo, estas medidas no fueron suficientes para mitigar el impacto en los usuarios.

Por ello, el banco está reforzando dos frentes: la prevención de fallas y la capacidad de respuesta ante interrupciones. En particular, se busca garantizar que, incluso en escenarios de indisponibilidad de las aplicaciones, los clientes puedan seguir realizando transacciones esenciales y accediendo a su dinero.

Como parte del plan para evitar que se repitan este tipo de eventos, el Grupo Cibest anunció que durante este 2026 realizará inversiones por $1,6 billones destinadas a continuar el proceso de modernización tecnológica que inició en 2018.

Además: ¿No le aparece su plata en la cuenta Bancolombia tras las caídas? Esto explica el banco

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