Alarma por violencia en Jalisco: ¿corre peligro la concentración de Colombia para el Mundial?

La elección de Guadalajara (Jalisco) como sede de concentración de la Selección Colombia para el Mundial se produce en un contexto especialmente delicado en materia de orden público. En los últimos días, el estado ha sido escenario de una escalada de violencia vinculada al crimen organizado, lo que plantea interrogantes legítimos sobre la seguridad del equipo y de los miles de aficionados que viajarían a México.
Jalisco es el bastión del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más influyentes del continente. La reciente muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, desató una ola de violencia sin precedentes.