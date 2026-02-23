MinSalud estudia sospecha de un caso de sarampión en un hombre que habría llegado desde México

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) informaron que se encuentra en evaluación un caso sospechoso de sarampión detectado en Bogotá. El paciente es un hombre de 30 años que arribó recientemente desde México y que, según las autoridades, permanece clínicamente estable y bajo vigilancia médica. El episodio encendió las alertas sanitarias debido al antecedente de viaje internacional. Le puede interesar: El sarampión vuelve a encender las alarmas en Europa y América, ¿qué pasa en Colombia? Aunque el país continúa oficialmente libre de esta enfermedad, el contexto global mantiene en alerta a la comunidad científica. Aun así, con el Mundial Norteamérica 2026 y ante la alta movilidad de viajeros por ese evento, especialistas y la Organización Mundial de la Salud han advertido que los próximos meses podrían facilitar la reintroducción de virus importados y la aparición de brotes.

De acuerdo con el reporte oficial, el Distrito de Bogotá obtuvo un resultado positivo preliminar para sarampión mediante prueba PCR practicada en muestras de hisopado y orina, recolectadas el 15 de febrero. Dichas muestras fueron enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia del INS, donde se adelantan los análisis confirmatorios que permitirán establecer un diagnóstico definitivo. Hasta ahora, el ministerio y el INS no han emitido una conclusión final. Ambas entidades señalaron que la información será divulgada oportunamente por los canales institucionales una vez se complete el proceso técnico y se cuente con plena certeza científica sobre el caso.

La demora en la confirmación ha generado inquietud entre algunos expertos y funcionarios locales. El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, manifestó en su cuenta de X que han transcurrido varios días desde que las muestras están en poder de la autoridad nacional, sin que se conozca aún un resultado concluyente.

En la misma línea, el epidemiólogo y subsecretario distrital, Julián Fernández Niño, cuestionó el tiempo de análisis y recordó que en ocasiones anteriores los casos importados se resolvían en menos de 12 horas. A su pronunciamiento se sumó la directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, Zulma Cucunubá, quien consideró que la confirmación debería ser más ágil dada la alerta anunciada desde hace meses.

Fernández explicó que el paciente no tendría un antecedente reciente de vacunación verificable, lo que incrementa la importancia de una respuesta rápida en salud pública. Subrayó que la comunicación temprana de resultados forma parte de la gestión del riesgo y que el Distrito mantendrá acciones preventivas con la mayor celeridad posible mientras se define la situación. Entre tanto, las autoridades sanitarias reiteraron que se están aplicando los protocolos establecidos: aislamiento domiciliario del caso, seguimiento clínico, investigación epidemiológica de campo, identificación y monitoreo de contactos, así como bloqueo vacunal. El MinSalud recordó que el sarampión se transmite por vía aérea, pero puede prevenirse con la vacuna triple viral (SRP) y la bivalente (SR), disponibles gratuitamente en miles de puntos del país. También instó a padres, personal de salud y viajeros a verificar sus esquemas y acudir a consulta ante síntomas como fiebre y erupción cutánea, con el fin de preservar la condición de Colombia como territorio libre de la enfermedad.