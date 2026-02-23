MinSalud estudia sospecha de un caso de sarampión en un hombre que habría llegado desde México

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) informaron que se encuentra en evaluación un caso sospechoso de sarampión detectado en Bogotá. El paciente es un hombre de 30 años que arribó recientemente desde México y que, según las autoridades, permanece clínicamente estable y bajo vigilancia médica. El episodio encendió las alertas sanitarias debido al antecedente de viaje internacional.
Aunque el país continúa oficialmente libre de esta enfermedad, el contexto global mantiene en alerta a la comunidad científica. Aun así, con el Mundial Norteamérica 2026 y ante la alta movilidad de viajeros por ese evento, especialistas y la Organización Mundial de la Salud han advertido que los próximos meses podrían facilitar la reintroducción de virus importados y la aparición de brotes.