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Petro anuncia que el Gobierno “se retira de la junta” del Banco de la República, tras subida de tasas a 11,25%

Aunque la decisión se tomó por mayorías en la junta, el Gobierno volvió a controvertirla y ahora dice que se irá del órgano directivo del Banco de la República.

  • El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno se retira de la junta directiva del Banco de la República. FOTO CORTESÍA
    El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno se retira de la junta directiva del Banco de la República. FOTO CORTESÍA
Diego Andrés Vargas Riaño
Diego Andrés Vargas Riaño

Economía

hace 3 horas
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El presidente Gustavo Petro informó este martes que el Gobierno Nacional se retira de la junta directiva del Banco de la República, lo que significa que el Emisor se quedará sin la silla del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y eventualmente sin quorum para deliberar.

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“Cómo avise la junta del banco de la república sigue en su actitud de matar la economía colombiana (...) El gobierno se retira de la junta. No somos participes de una posición de oposición suicida (sic.)”., expresó el jefe de Estado en la red social X.

El anuncio de Petro llegó poco después de que la junta del Banco de la República decidiera, por mayoría de 4 a 3, subir la tasa de interés 100 puntos básicos a 11,25%.

Previo a informar ese ajuste en las tasas, el ministro Ávila salió visiblemente molesto de la junta directiva del Emisor y, por separado, ofreció una rueda de prensa informando que se retiraría indefinidamente del órgano directivo.

¿Qué dijo Petro de la subida de tasas del Banco de la República?

En su mensaje en redes sociales, Petro también apuntó que la mayoría de la junta directiva del Banco de la República “solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros, ponen al pueblo a pagarles las ganancias a través del presupuesto nacional”.

Además, calificó los ajustes de los tipos de interés como “una posición política de oposición”.

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Según el presidente, “la subida de la tasa de interés solo revaloriza el peso, perjudica a los exportadores y al aumentar los costos financieros produce más inflación y hace más costosa la deuda y busca por allí un colapso fiscal”.

¿Qué dice el Banco de la República?

Tras leer el comunicado anunciado el alza de la tasa de interés, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, respondió a las críticas del Gobierno sobre el aumento y negó de manera categórica que las decisiones adoptadas por la mayoría de la junta directiva respondan a intereses particulares o a presiones del sector financiero.

Villar aseguró que los miembros del organismo, con excepción del ministro de Hacienda, actúan de forma independiente y guiados exclusivamente por sus convicciones técnicas y por el cumplimiento del mandato constitucional.

Lea más: Banco de la República sube la tasa de interés a 11,25%, defiende la decisión y niega que se favorezca al sector financiero

“La junta directiva, todos sus miembros diferentes al ministro, actúan por lo que creen que es mejor para la sociedad en su conjunto y siguiendo un mandato constitucional”, afirmó.

El gerente recordó que la Constitución establece de forma explícita que la función principal del Banco de la República es mantener el poder adquisitivo de la moneda colombiana. Según explicó, este objetivo orienta todas las decisiones de política monetaria y constituye la responsabilidad principal de los directores del banco central frente a la sociedad.

Siga leyendo: Ministro de Hacienda se sale de la reunión de junta del Banco de la República, ¿qué pasó?

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