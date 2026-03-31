Acosta, el nombramiento que Petro llama su “peor error” en el Banco de la República, y salva a Colombia de una crisis

Hay nombramientos que definen una era. En la historia reciente del Banco de la República, el de Olga Lucía Acosta podría ser uno de ellos, así lo publicó Bloomberg, no por lo que hizo en favor del Gobierno que la designó, sino precisamente por lo contrario.
Gustavo Petro la señala hoy como “el peor error que cometí en mi gobierno”. Para buena parte de los economistas colombianos, en cambio, Acosta es la razón por la que el país no repitió el desastre monetario de Turquía.
Petro nombró a cuatro de los siete miembros de la junta directiva del banco, incluyendo a Acosta. Tenía, en teoría, los votos suficientes para inclinar la política monetaria hacia la flexibilización que lleva años reclamando.
Pero Acosta se alineó con quienes priorizan el control de la inflación, privando al presidente de la mayoría que necesitaba para imponer una rebaja drástica de tasas. “Podía hoy tener la mayoría de la junta al lado de los intereses del pueblo trabajador”, lamentó Petro públicamente.
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