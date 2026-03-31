Acosta, el nombramiento que Petro llama su “peor error” en el Banco de la República, y salva a Colombia de una crisis

Hay nombramientos que definen una era. En la historia reciente del Banco de la República, el de Olga Lucía Acosta podría ser uno de ellos, así lo publicó Bloomberg, no por lo que hizo en favor del Gobierno que la designó, sino precisamente por lo contrario. Gustavo Petro la señala hoy como “el peor error que cometí en mi gobierno”. Para buena parte de los economistas colombianos, en cambio, Acosta es la razón por la que el país no repitió el desastre monetario de Turquía. Petro nombró a cuatro de los siete miembros de la junta directiva del banco, incluyendo a Acosta. Tenía, en teoría, los votos suficientes para inclinar la política monetaria hacia la flexibilización que lleva años reclamando. Pero Acosta se alineó con quienes priorizan el control de la inflación, privando al presidente de la mayoría que necesitaba para imponer una rebaja drástica de tasas. “Podía hoy tener la mayoría de la junta al lado de los intereses del pueblo trabajador”, lamentó Petro públicamente. Siga leyendo: Gobierno y Banco de la República rompen relaciones: esto dijo el MinHacienda sobre su retiro de la junta

La codirectora del Banco de la República, Olga Lucía Acosta.

Cómo Colombia evitó el camino de Erdogan y la lira turca

Según Bloomberg, el nombre de Turquía se repite en las conversaciones de los economistas colombianos como una advertencia. El presidente Recep Tayyip Erdogan destituyó en repetidas ocasiones a gobernadores del banco central que se negaban a recortar las tasas de interés, incluso cuando la inflación se aceleraba sin control. El resultado fue catastrófico, una depreciación severa de la lira turca y una inflación que llegó a superar el 80%. Colombia estuvo más cerca de ese escenario de lo que muchos admiten, como lo cuenta Bloomberg en su artículo. La diferencia, según Camilo Pérez, economista jefe del Banco de Bogotá, tiene nombre propio. “Acosta fue parte del grupo mayoritario en la junta que impidió la ‘Erdoganización’ de la economía colombiana”, afirmó Pérez a este medio económico. Una sola codirectora, nombrada por el propio presidente, terminó siendo el voto que cambió la dirección de la historia económica reciente del país.

Las tasas suben mientras Petro presiona: el choque entre el gobierno y el Banco de la República

El enfrentamiento entre Petro y el Banco de la República no es nuevo, pero sí inusualmente violento en comparación con administraciones anteriores. Todos los presidentes de Colombia han tenido fricciones con la autoridad monetaria, la independencia del banco genera tensión por definición, pero ninguno había llegado a acusar al banco de “sabotaje económico” destinado a perjudicar al país y, de paso, impulsar a la oposición. En ese contexto, el banco no solo resistió las presiones de bajar las tasas, sino que las subió. Según la encuesta de Bloomberg a 28 economistas, 24 de ellos prevén que la junta eleve la tasa de referencia en un punto porcentual, hasta el 11,25%, mientras que los cuatro restantes anticipan un alza de tres cuartos de punto. Colombia figura entre los pocos bancos centrales del mundo que comenzó a incrementar tasas incluso antes de que el conflicto en el Golfo Pérsico disparara los precios del petróleo. Felipe Hernández, economista para América Latina de Bloomberg Economics, señaló que “es probable que las orientaciones futuras sigan siendo agresivas, dejando la puerta abierta a nuevos aumentos, cuyo ritmo vendrá determinado por los datos que se publiquen”. También anticipó “otra decisión dividida, en la que es probable que algunos miembros se inclinen por una reducción de tasas”, lo que refleja que la tensión al interior de la junta está lejos de resolverse. Le puede interesar: Ministro de Hacienda se sale de la reunión de junta del Banco de la República, ¿qué pasó?

Política fiscal expansiva y salario mínimo del 23% complican el panorama

El Banco Central no enfrenta solo la presión política de Petro. El entorno macroeconómico le pone obstáculos adicionales que dificultan su tarea de anclar las expectativas de inflación. El año pasado, el Gobierno suspendió la regla fiscal, la ley de equilibrio presupuestario, debido al aumento del endeudamiento, lo que impulsó la demanda interna. Este año, Petro incrementó el salario mínimo en un 23%, una medida que elevó las expectativas inflacionarias. Y se espera más presión sobre los precios por el encarecimiento de alimentos y fertilizantes derivado del conflicto en el Golfo Pérsico. La inflación anual de Colombia se moderó hasta el 5,3% en febrero, pero sigue por encima del límite superior del rango meta del banco, que se sitúa entre el 2% y el 4%. Carolina Soto, exmiembro de la junta del banco central, lo resumió con claridad en una entrevista reciente, como lo reseña Bloomberg: “El banco se ha quedado solo manejando todo el peso de tratar de preservar la estabilidad macroeconómica”. Y lanzó una advertencia que resuena con fuerza en los círculos económicos del país: “Estamos a un voto de cambiar la línea de política monetaria. Si eso pasa, se acaba la credibilidad del banco y se pierde el control de la inflación”.

Germán Ávila, ministro de Hacienda; y Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Al interior de la junta, el ministro de Hacienda de Petro, Germán Ávila, también miembro de la junta por su cargo, ha respaldado en reiteradas ocasiones los llamados del presidente a reducir las tasas. Su argumento es que unos costos de endeudamiento más elevados pueden generar, por sí mismos, presiones inflacionarias. Es una posición heterodoxa, es decir, la opinión mayoritaria entre los economistas convencionales es que tasas altas son, en general, desinflacionarias, precisamente porque enfrían la demanda. Ana Fernanda Maiguashca, otra excodirectora del banco central, fue más directa al cuestionar los fundamentos técnicos de esa postura como lo publicó Bloomberg. “Vale la pena cuestionar cuál es el sustento técnico con el cual algunos miembros de la junta están votando por recortar, porque no se hace evidente”, sostuvo en una entrevista.

Olga Lucía Acosta, la economista que Petro no esperaba