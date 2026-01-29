¡Un éxito! Colombiatex 2026 movió US$11,6 millones con la visita de más de 20 países y 17.000 compradores

Mientras la industria de la moda global enfrenta un escenario marcado por la cautela en el consumo, el aumento de costos y la necesidad de producir mejor con menos, Colombiatex de las Américas volvió a enviar un mensaje claro desde Medellín: el Sistema Moda colombiano no solo resiste, sino que se adapta y encuentra nuevas rutas de crecimiento. La feria cerró su edición número 38 con un balance positivo moviendo 11,6 millones de dólares y consolidando a Medellín como sede internacional de ferias especializadas y principal termómetro del sector en América Latina.
Durante tres días, el evento reunió a cerca de 30.000 asistentes, incluidos 3.000 visitantes internacionales, y convocó a 17.000 compradores nacionales e internacionales, cifras que reflejan el interés de una industria que sigue apostando por la innovación, el abastecimiento estratégico y la construcción de alianzas en un contexto económico exigente.