¡Awoo! Colaboración entre Ryan Castro y Jumbo rompe récord en venta de chocolatinas con más de 1,2 millones de unidades

El éxito comercial acompaña el gran momento artístico del cantante urbano. Chocolates Jumbo confirmó que la edición Romantik Style, inspirada en la estética y el barrio del artista, ya está completamente agotada en supermercados y tiendas del país.

  La colaboración entre Ryan Castro y Chocolates Jumbo se convirtió en uno de los lanzamientos más exitosos para un artista colombiano. FOTO: CORTESÍA JUMBO
    La colaboración entre Ryan Castro y Chocolates Jumbo se convirtió en uno de los lanzamientos más exitosos para un artista colombiano. FOTO: CORTESÍA JUMBO
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 14 horas
Ryan Castro está pasando por el mejor momento de su carrera artística: tras anunciar su primera presentación en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, el próximo 25 abril de 2026, hizo sold out en cuestión de minutos, y ahora, se dio a conocer que su colaboración con Jumbo fue todo un éxito, pues se vendieron más de 1,2 millones de chocolatinas, anunció la empresa.

Esta edición especial estuvo disponible en tiendas y supermercados de todo el país y, según confirmó Chocolates Jumbo, ya está completamente agotada. La compañía reportó que todas las unidades se vendieron en cuestión de días, impulsadas por el alcance del artista y la expectativa que generó su lanzamiento.

Le puede interesar: Ryan Castro agotó en menos de dos horas las boletas para su concierto en Medellín

Desde el equipo de Ryan Castro explicaron que la Jumbo Ryan Castro Romantik Style nació como un homenaje a la esencia del cantante, su conexión con el barrio y la estética que lo ha convertido en una de las figuras más influyentes del género urbano en Colombia. Añadieron que esta colaboración representa uno de los hitos comerciales más importantes para un artista colombiano en los últimos años, no solo por el volumen de ventas, sino por la manera en que su imagen logró movilizar a una comunidad de seguidores en torno a un producto de consumo masivo.

El exitoso 2025 de Ryan Castro

Mientras tanto, el intérprete de éxitos como Jordan, Wasa Wasa, Lejanía Bad Bad Bad Remix este año lanzó sus dos primeros álbumes de su repertorio musical: Sendé y Hopi Sendé, en los que ha logrado posicionar varias canciones dentro del top 100 de Spotify Colombia. Además, el “Awoo” cuenta con alrededor de 23,7 millones de oyentes en dicha plataforma.

Tal parece que este ha sido el año de los sold out para “El Cantante del Ghetto”, pues viene recientemente de hacer lo propio en el MedPlus de Bogotá, el pasado 31 de octubre. En todo caso

Conozca también: Concierto de J Balvin en Medellín mueve masas y aviones: búsquedas de vuelos se disparan en un 75%

Temas recomendados

Economía
Empresas
ventas
Colombia
Ryan Castro
Club intelecto
Utilidad para la vida