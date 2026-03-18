Llega a Medellín COMUNA, un mercado de libros insólitos con joyas editoriales independientes

Este sábado 21 de marzo, la ciudad vivirá una experiencia cultural distinta con la llegada de COMUNA, un evento que reunirá a nueve librerías independientes en torno a la apuesta de ofrecer al público una selección de libros raros, únicos y difíciles de encontrar. Se realizará en La Pascasia, desde las 12:00 del mediodía, con entrada libre hasta las 8:00 p.m. Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer un “mercado de librerías” en el que cada invitado exhibirá las piezas más insólitas de su catálogo, en una experiencia pensada para quienes buscan lecturas fuera de lo convencional. Este encuentro es organizado por Monte, una joven distribuidora de Medellín que busca impulsar la circulación de libros hechos en Antioquia, en diálogo con catálogos de editoriales latinoamericanas independientes. El evento reúne a nueve librerías, ocho de Medellín y una de Bogotá, que ya venían trabajando de forma colaborativa en iniciativas como la “Noche de librerías”, con el objetivo de fortalecer el circuito independiente, atraer lectores y visibilizar estos espacios como actores culturales únicos en la ciudad. Le puede interesar: La magia de los libros en Medellín: así fue la Noche de Librerías

La apuesta central es ofrecer únicamente libros “insólitos”, es decir, títulos poco comunes, de baja circulación o difíciles de encontrar. COMUNA toma su nombre precisamente de la idea de lo compartido, librerías independientes que se unen alrededor de libros de difícil acceso en el mercado. Se trata, en muchos casos, de proyectos pequeños, autogestionados, publicaciones traídas del exterior o editoriales que rara vez llegan a Colombia, con estéticas y propuestas alternativas. Libros inusuales y extraordinarios que, en muchos casos, solo podrán encontrarse en este espacio.

Estas son las librerías que participan en COMUNA

Entre las librerías participantes están, Librería Te Creo, Librería Grammata, Librería de la Pascasia, Ítaca Librería Bar, Libros Antimateria, Las Letras del Jaguar, Librería Palinuro y Los Caballitos del Diablo, junto con la participación desde Bogotá de El Cuarto Plegable. El evento plantea una postura cultural y de mercado, promover un ecosistema del libro más diverso, ampliar los hábitos de lectura y resistir la lógica dominante de la industria editorial, apostando por propuestas alternativas y voces que no suelen tener visibilidad en los canales tradicionales. Conozca: Así se prepara Medellín tras la designación como Capital Mundial del Libro en 2027

Llega a Medellín COMUNA, un mercado de libros insólitos con joyas editoriales independientes. Foto: Cortesía