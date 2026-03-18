Pruebas en la Corte que comprometen a pareja de la congresista presa Karen Manrique: “Ese contrato lo voy a manejar a través de mi esposo”

Gustavo González Ruiz es el esposo de la representante a la Cámara Karen Manrique, hoy detenida junto al parlamentario Wadith Manzur por orden de la Corte Suprema en el marco de la investigación por la red de corrupción vinculada a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según la investigación de ese alto tribunal, González no solo acompañaba a Manrique a reuniones oficiales, sino que sería el enlace principal entre su pareja y algunos contratistas en el municipio de Saravena, Arauca.
EL COLOMBIANO obtuvo la ponencia de 1.020 páginas elaborada por el magistrado Misael Rodríguez, en la que la Corte ordenó prisión a los dos parlamentarios y mantiene bajo investigación, pero en libertad, a los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
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Allí está consignado que el 14 de diciembre de 2023, Karen Manrique dejó claro su papel al subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla: “Ese contrato lo voy a manejar yo a través de mi esposo”, estableciendo a Gustavo como el contacto operativo para supervisar un proyecto de más de $30.000 millones destinado a obras de protección contra inundaciones en el río Bojabá, una corriente de agua de aproximadamente 37 kilómetros de extensión y que es vital para la región de Saravena.
Pinilla declaró, exactamente esto: “Ahí, su Señoría, yo me reúno con ella y con el esposo o compañero sentimental, no sé si estarán casados o no, que se llama Gustavo González Ruiz. Y ella me pregunta: ‘Ingeniero, a usted le han hablado de un tema de un contrato de Saravena?’. Entonces yo le digo: ‘No’. En ese momento no sabía. Yo le digo: ‘No, no doctora, ¿por qué?’. Me dijo: ‘No, es que le van a avisar sobre un contrato de Saravena. Ese contrato lo voy a manejar yo a través de mi esposo’; o sea, el señor Gustavo González Ruiz.