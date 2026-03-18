Todo lo que hay detrás de la desaparición de David Acosta en Bogotá, ¿se escondió por deudas?

La desaparición del ingeniero David Acosta en el norte de Bogotá, que durante varios días generó preocupación por un posible secuestro, dio un giro inesperado tras revelarse nuevos detalles que apuntan a una salida voluntaria relacionada con deudas, apuestas y presuntos vínculos con esquemas piramidales. La información fue conocida a partir de una investigación de El Tiempo.
En contexto: Apareció con vida el ingeniero David Acosta, que había desaparecido en Bogotá hace dos semanas
Según el reporte periodístico, Acosta, de 27 años y profesional en ingeniería de petróleos, fue visto por última vez la noche del 28 de febrero en la zona norte de la ciudad. Cámaras de seguridad lo registraron ingresando a un casino en la Zona T hacia las 8:46 p. m., donde permaneció más de cuatro horas apostando en una mesa de cartas. Durante ese tiempo realizó pagos con tarjeta y manipuló dinero en efectivo.
Al salir del establecimiento, alrededor de la 1:04 a.m., caminó por el sector y su rastro se perdió por algunas horas. Sin embargo, nuevas imágenes lo ubicaron nuevamente a las 3:49 a.m. del 1 de marzo ingresando a otro casino cercano, donde permaneció apenas dos minutos antes de retirarse. A las 3:51 a.m. fue captado saliendo y caminando hacia el occidente de la ciudad. Desde ese momento no se volvió a tener información sobre su paradero durante 16 días.