De cada 100 carros nuevos, 11 ya son eléctricos: así Medellín pisa el acelerador entre sus lomas

Mes tras mes los paisas se interesan más por la movilidad sostenible, incluso las lomas de esta geografía quebrada por montañas ya no intimidan cuando piensan en un carro eléctrico.
Eso se refleja en el auge de estos vehículos que andan por las calles y avenidas de Medellín y su área metropolitana. Así lo evidenció el reciente el Informe de Registro de Vehículos Eléctricos e Híbridos de la Andi y Fenalco, con corte a agosto de 2025.
En el octavo mes del año, la capital antioqueña registró 367 matrículas, un aumento del 156,6% en comparación con las 143 reportadas en agosto de 2024. Este crecimiento sitúa a Medellín como la segunda ciudad con más matrículas en el país durante ese mes, solo superada por Bogotá (722 matrículas).
Esto posiciona a Medellín como líder nacional en adopción de vehículos eléctricos per cápita.