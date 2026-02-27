¿Saca pecho con cifras infladas? La polémica tras el gráfico de mortalidad infantil publicado por Petro

En medio de la polémica que se vive en el país por las fallas en el sistema de salud que ya ha cobrado la vida de varias personas, incluido un menor de 7 años, el presidente Gustavo Petro ha sacado pecho a través de las redes sociales sobre una de las cifras de su gobierno.

A través de su perfil de X, el mandatario mostró orgullo por la reducción del número de niños menores de 5 años que han perdido la vida durante su período.

Por medio de un gráfico, Petro hace una comparación de los niños menores de 5 años que han dejado de morir en su gobierno respecto a los mandatarios anteriores.

En esa gráfica, el actual mandatario dice que del 2022 al 2025 han dejado de morir 6.768 menores de 5 años, mientras que en el gobierno de Iván Duque la cifra fue de 2.219. En el segundo período de Juan Manuel Santos fue de 1.308 niños menores de 5 años y en su primero fue de 1.828. Del 2006 al 2009, segundo período de Álvaro Uribe Vélez, la cifra fue de 2.959 niños.

“Corresponde a mi gobierno el logro de haber reducido sustancialmente la mortalidad infantil de menores de 5 años en toda Colombia”, expresó Petro en su publicación, agregando que “refleja la eficiencia del sistema de salud en cada gobierno”.