DIM, incómodo por el arbitraje de la Liga, recibe a Bucaramanga en el Atanasio Girardot

El último partido del DIM en Liga estuvo pasado por una polémica arbitral. El central Jairo Mayorga agregó 7 minutos en el segundo tiempo. Cuando mostraron el tablero el marcador estaba empatado 1-1. Cuatro minutos después, Diego Moreno anotó el 2-1 que le daba la victoria al elenco antioqueño.
Parecía todo consumado. El técnico del Poderoso, Alejandro Restrepo, ya estaba rumbo al camerino cuando Llaneros anotó el tanto que puso el 2-2 definitivo. Corría el minuto 9. Pensaron que, en la jugada previa, con la reposición cumplida, se terminaría el juego. No ocurrió. El central dejó seguir. Neider Ospina anotó. El técnico del DIM se molestó. Protestó de manera airada. Lo expulsaron. Didier Moreno, capitán del cuadro rojo, también mostró su molestia ante el colegiado. No es la primera vez que ocurre.