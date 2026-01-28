Audifarma se salva de la quiebra tras acuerdo para pagar $2,7 billones en deudas con entidades públicas

La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización de Audifarma S.A., tras las audiencias realizadas los días 23, 26 y 27 de enero de 2026, en el marco de la Ley 1116 de 2006. La decisión permite a la compañía continuar operando y atender sus compromisos financieros de manera ordenada. Audifarma había sido admitida al proceso de reorganización en diciembre de 2024, luego de enfrentar dificultades financieras que afectaron el pago oportuno a proveedores, trabajadores y otros acreedores. Puede leer: Supersociedades decreta medidas provisionales para proteger activos de Canacol en Colombia La empresa es uno de los principales actores del sector farmacéutico en Colombia, dedicada a la distribución de medicamentos, insumos médico-quirúrgicos, prótesis y productos cosméticos a EPS e IPS.

Deudas por $2,7 billones y un plazo de 12 años

El acuerdo fue aprobado por más del 80% de los acreedores y permitirá la normalización de pasivos por más de $2,7 billones en un plazo de 12 años. Según la Supersociedades, el plan de pagos está respaldado por el flujo operativo de la compañía y por los recursos que se recauden de su cartera pendiente. La entidad precisó que Audifarma no registra deudas con sus trabajadores y que las obligaciones con entidades públicas, proveedores y entidades financieras se atenderán conforme a la prelación legal vigente, garantizando el cumplimiento oportuno de los compromisos.

Situación financiera y empleo en Audifarma

Con corte al 30 de septiembre de 2025, Audifarma reportó activos por aproximadamente $3,07 billones y pasivos por $3,06 billones. Actualmente, la compañía cuenta con una amplia red de farmacias en el país y emplea a 3.038 trabajadores permanentes y 284 temporales, para un total de 3.322 empleados.

La confirmación del acuerdo evita el cierre de la empresa y preserva miles de empleos en un sector clave para el sistema de salud colombiano. El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, destacó que la decisión "es un ejemplo de cómo el régimen de insolvencia empresarial permite salvaguardar unidades productivas". Según señaló, el acuerdo protege la libre competencia y garantiza la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

