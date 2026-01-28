Audifarma se salva de la quiebra tras acuerdo para pagar $2,7 billones en deudas con entidades públicas

La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización de Audifarma S.A., tras las audiencias realizadas los días 23, 26 y 27 de enero de 2026, en el marco de la Ley 1116 de 2006. La decisión permite a la compañía continuar operando y atender sus compromisos financieros de manera ordenada.
Audifarma había sido admitida al proceso de reorganización en diciembre de 2024, luego de enfrentar dificultades financieras que afectaron el pago oportuno a proveedores, trabajadores y otros acreedores.
La empresa es uno de los principales actores del sector farmacéutico en Colombia, dedicada a la distribución de medicamentos, insumos médico-quirúrgicos, prótesis y productos cosméticos a EPS e IPS.