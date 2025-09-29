Así funciona Atera, la nueva empresa de Celsia y Brookfield para descarbonizar a Colombia

Medellín fue el escenario del anuncio de Celsia, compañía de energía del Grupo Argos, y Brookfield, que presentaron Atera, una nueva empresa enfocada en ofrecer soluciones integrales de eficiencia energética para industrias con alta demanda eléctrica. El objetivo es ayudar a las empresas a reducir costos, mitigar emisiones de CO2 y ser más competitivas, todo sin distraerse de su operación principal. El modelo de negocio de Atera es Energy as a Service (EaaS), es decir, la compañía asume la inversión en infraestructura y tecnología, mientras los clientes pagan una tarifa asociada a los resultados medibles. Lea más: Celsia busca socio en Perú para invertir US$1.200 millones

Ricardo Sierra, líder de Celsia. FOTO: Santiago Vergara - LaPic S.A.S.

Portafolio inicial: más de 500 clientes y ahorros por 33 millones de dólares

Atera arranca con una base sólida que corresponde a 500 clientes en Colombia, Panamá y Honduras, quienes ya se han beneficiado con proyectos de eficiencia energética que han generado ahorros superiores a 33 millones de dólares. El portafolio incluye energía solar distribuida (techos y granjas solares a pequeña escala), iluminación eficiente, sistemas de aire comprimido, bombeo y distritos térmicos para climatización. La meta de inversión es ambiciosa: más de 500 millones de dólares a 2030, con un equity de 250 millones de dólares, de los cuales Celsia compromete menos de 40 millones de dólares. Lea aquí: Celsia crea empresa de eficiencia energética, mientras ganancias cayeron 19,9% en segundo trimestre

Declaraciones de Celsia y Brookfield: visión conjunta de crecimiento

Nicolás De Narváez, head de Energía y Transición Energética de Brookfield en Latinoamérica, resaltó: “Estamos muy entusiasmados de asociarnos con Celsia en el desarrollo de Atera y de impulsar juntos la transición energética en Colombia y la región. Vemos un enorme potencial para expandir el negocio de soluciones detrás del medidor dirigidas a clientes comerciales e industriales”. Por su parte, Ricardo Sierra, líder de Celsia, afirmó: “Atera hace parte de nuestro negocio de Gestión de Activos y nace como un vehículo especializado en eficiencia energética. Esta alianza nos posiciona para liderar este segmento en Colombia y nos permite llegar a gran parte del mercado Latinoamericano. Además, esta transacción nos permite reducir la deuda neta de Celsia en 400 mil millones de pesos”. Entérese: Celsia adquiere los proyectos de energía de Mainstream Renewable Power en Colombia

EnergizarC: cómo Atera refuerza el valor para accionistas

La creación de Atera se enmarca dentro del programa EnergizarC, la estrategia de Celsia para profundizar el valor de la compañía en el mercado. En concreto, refuerza los pilares 3 y 4 de este plan: materializar el valor de los intraemprendimientos y asegurar compromisos de capital para nuevo crecimiento. De esta manera, Celsia dice que reafirma su compromiso con los accionistas al diversificar sus fuentes de ingresos y fortalecer su balance financiero. Conozca más: Celsia anunció dividendo de $326 por acción y destacó importantes resultados en 2024

¿Qué hará Atera por las empresas?