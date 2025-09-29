Así funciona Atera, la nueva empresa de Celsia y Brookfield para descarbonizar a Colombia

Medellín fue el escenario del anuncio de Celsia, compañía de energía del Grupo Argos, y Brookfield, que presentaron Atera, una nueva empresa enfocada en ofrecer soluciones integrales de eficiencia energética para industrias con alta demanda eléctrica.
El objetivo es ayudar a las empresas a reducir costos, mitigar emisiones de CO2 y ser más competitivas, todo sin distraerse de su operación principal.
El modelo de negocio de Atera es Energy as a Service (EaaS), es decir, la compañía asume la inversión en infraestructura y tecnología, mientras los clientes pagan una tarifa asociada a los resultados medibles.
