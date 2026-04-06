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Así funciona la plataforma PIX, el éxito brasileño odiado por Trump que eliminó el efectivo y derrotó a las tarjetas

Se estima que la creación de PIX ha representado pérdidas en Brasil para multinacionales como Visa y Mastercard, esto por su funcionamiento y comisiones. Conozca los detalles.

  • Trump ha amenazado con imponer un 50 % de aranceles a Brasil si no retira el sistema Pix de operación. FOTOS: Getty
    Trump ha amenazado con imponer un 50 % de aranceles a Brasil si no retira el sistema Pix de operación. FOTOS: Getty
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Un sistema de pagos proveniente de Brasil ha desatado una tormenta geopolítica que involucra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al mandatario brasilero Luiz Inácio Lula da Silva y en la que estaría por entrar el jefe de Estado colombiano Gustavo Petro.

Se trata de PIX, que en menos de 6 años ha consolidado una revolución financiera sin precedentes. Es un sistema de pagos digitales que no solo compite con los gigantes estadounidenses Visa y Mastercard, sino que ya los ha superado en volumen de transacciones.

Lea también: El Banco de la República emite las reglas con las que funcionará el “Pix” colombiano

Fue creado y administrado por el Banco Central de Brasil (BCB). PIX permite transferencias de dinero en tiempo real, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Su funcionamiento es sencillo: en lugar de largos números de cuenta, los usuarios utilizan “claves Pix” (número de teléfono, correo electrónico o identificación nacional) o escanean un código QR para mover fondos en cuestión de segundos.

Este opera a través del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) y el Directorio de Identificadores de Cuentas de Transacciones (DICT), garantizando seguridad mediante mensajes cifrados y firmas digitales.

Para las personas el servicio es completamente gratuito, mientras que para las empresas las comisiones son mínimas (alrededor del 0,33%), lo que ha provocado que el uso de efectivo en Brasil caiga drásticamente, pasando de un 83% en 2021 a solo un 6% en 2025.

¿Por qué PIX es odiado por Trump?

Pese a su éxito en Brasil, PIX no ha sido bien recibido en Washington. La administración de Donald Trump, al parecer, presionada por las compañías de tarjetas de crédito, lanzó una investigación formal a través del Representante de Comercio de EE. UU. (USTR), alegando que el sistema genera una “desventaja competitiva injusta” para empresas como Visa y Mastercard.

Según medios internacionales, estas multinacionales perdieron cerca de 12.000 millones de reales entre 2021 y 2024 debido a la migración masiva de usuarios hacia PIX.

Con esas investigaciones, Trump busca que Lula da Silva retire PIX de operación. Si esto ocurriera, más de 180 millones de usuarios (el 93% de la población adulta de Brasil) perderían su principal herramienta de pago, además de que obligaría a sus usuarios a volver a depender exclusivamente de tarjetas de crédito como Visa o Mastercard, enfrentando los costos y comisiones de los intermediarios financieros, que son significativamente más altos que los de PIX.

El sistema creado por el BCB ha permitido que 71,5 millones de personas realicen transferencias electrónicas por primera vez, por lo que una interrupción del sistema o limitaciones impuestas por investigaciones externas podrían marginar nuevamente a estos sectores de la población que no utilizan servicios bancarios tradicionales.

Para su retiro, el republicano ya recurrió a su ya conocida estrategia de guerra comercial y amenazó con imponer aranceles de hasta el 50% a Brasil si el sistema no era retirado, una postura que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió con firmeza lanzando la campaña nacionalista: “El PIX es nuestro, my friend”.

Pese a esta tensión con Estados Unidos, la expansión de PIX parece imparable. Actualmente, ya es utilizado por turistas brasileños en países como Argentina, Uruguay y Paraguay, donde pueden pagar en moneda local mediante conversión automática.

Además, el sistema se prepara para integrarse al Proyecto Nexus, que busca interconectar sistemas de pagos instantáneos en más de sesenta países, desafiando directamente la hegemonía global del dólar y los intermediarios tradicionales.

En defensa de Lula da Silva, Gustavo Petro le pidió a Brasil que extienda el sistema PIX a Colombia, sin embargo, ya en territorio colombiano existe Bre-B, un modelo desarrollado por el Banco de la República y diseñado específicamente sobre las bases técnicas y metodológicas de PIX para superar la lentitud de las transferencias entre bancos locales.

Siga leyendo: Petro pide traer el sistema de pagos PIX de Brasil, pero se le olvida que en Colombia ya funciona Bre-B

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