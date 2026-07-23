¿Qué significa que De la Espriella quiera recibir la banda presidencial en un cantón militar de Cauca?

A medida que cobra fuerza en el Congreso de la República la posibilidad de que Abelardo de la Espriella se posesione en una guarnición militar en el departamento del Cauca, surge la pregunta del por qué eligió ese lugar y cuál es el simbolismo detrás de esa idea.
En primera instancia, hay que recordar que en su programa de gobierno, en el aparte de la “Seguridad Milagro”, el entonces candidato consignó que “las fuerzas militares y de policía volverán a tener el respaldo total del Presidente de la República como su jefe máximo y se fortalecerá toda su capacidad humana, técnica, informática, presupuestal y tecnológica”.
Entérese: De la Espriella no irá a posesión de Keiko Fujimori en Perú, pero sí enviará delegados, ¿quiénes van?