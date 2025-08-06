Trump impone arancel del 100% a chips y semiconductores importados

En una nueva movida comercial que promete sacudir el mercado tecnológico global, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que impondrá un arancel del 100 % a las importaciones de chips y semiconductores. El objetivo es obligar a que estas piezas clave de la economía digital se fabriquen dentro del país. “Aplicaremos un arancel de aproximadamente el 100% a los chips y semiconductores”, declaró el mandatario desde la Casa Blanca, sin precisar desde cuándo entrará en vigor la medida. Lea más: Trump explotó con el dato de desempleo y despidió a la directora de estadística por “manipular las cifras”

Chips con arancel, pero solo si vienen de afuera

La advertencia fue clara: si las empresas fabrican los chips en Estados Unidos, no tendrán que pagar recargos. “Pero si los importan, sí”, insistió Trump. La medida busca frenar la dependencia tecnológica de países como China, Corea del Sur o Taiwán, que dominan la cadena global de producción de microcomponentes.

Aunque aún no se ha publicado el decreto ni se conocen los detalles técnicos, el anuncio ya generó ruido entre analistas y compañías del sector, que advierten sobre posibles impactos en precios, cadenas de suministro y plazos de entrega. FOTO: Made with Google AI

Puede interesarle: Trump admite que expulsar migrantes golpea el empleo agrícola en EE. UU., ¿qué propone? El mensaje de Trump está alineado con su agenda de “Estados Unidos primero”, que busca reindustrializar sectores estratégicos. En el pasado ya había impulsado políticas similares para atraer fábricas automotrices y de energía. Esta vez el turno es para los semiconductores, el “cerebro” de la economía digital que mueve desde celulares hasta autos eléctricos. “Vamos a aplicar un arancel muy elevado a los chips y semiconductores. Pero la buena noticia para empresas como Apple es que si fabrican en Estados Unidos o se han comprometido a fabricar sin lugar a dudas en Estados Unidos, no se les aplicará ningún cargo”, reveló el mandatario durante un evento en el Despacho Oval.