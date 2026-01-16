x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

EE. UU. emite alerta aérea por riesgos militares y fallas de GPS en Sudamérica y Centroamérica

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtió a aerolíneas y operadores sobre posibles interferencias en sistemas de navegación y actividades militares al sobrevolar países como Colombia, Ecuador y Panamá, en una alerta que estará vigente entre enero y marzo de 2026.

  • La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtió sobre actividades militares en el espacio militar ubicado entre México y Sudamérica. FOTO: Colprensa.
    La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtió sobre actividades militares en el espacio militar ubicado entre México y Sudamérica. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió este viernes una alerta dirigida a aerolíneas y operadores aéreos en la que advierte sobre posibles riesgos de seguridad al sobrevolar espacios aéreos de Centroamérica y algunas zonas de Sudamérica, debido a actividades militares y eventuales interferencias en los sistemas de navegación satelital (GPS).

Conozca: Avión procedente de Turquía aterrizó de emergencia en Barcelona por presunta amenaza de bomba

A través de varios avisos a los aviadores (NOTAM), la autoridad estadounidense instó a las compañías a “extremar las medidas de precaución” en vuelos que transiten por regiones que incluyen México y países como Colombia, Ecuador y Panamá. Las alertas entrarán en vigor este 16 de enero de 2026 y se mantendrán vigentes hasta el 17 de marzo del mismo año.

Según la FAA, los riesgos identificados podrían afectar aeronaves en todas las altitudes, tanto durante el sobrevuelo como en las fases de aproximación y salida de los aeropuertos. Entre las amenazas señaladas figuran interferencias deliberadas o no deliberadas en los sistemas de posicionamiento global, así como impactos derivados de operaciones militares en la región.

Lea también: ¿Se ignoró la alerta BAD PRB del avión? Experto analiza posible hipótesis sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez

La advertencia aplica a aerolíneas estadounidenses, operadores comerciales y aeronaves registradas en Estados Unidos, así como a operadores extranjeros que cuenten con certificaciones emitidas por la autoridad aeronáutica estadounidense.

Comunicado de la Administración Federal de Aviación. FOTO: redes sociales.
Comunicado de la Administración Federal de Aviación. FOTO: redes sociales.

La FAA recomendó a los operadores revisar información adicional y reportar cualquier incidente de seguridad o navegación detectado durante las operaciones en los espacios aéreos afectados.

¿Qué se sabe hasta el momento?

De acuerdo con The New York Times, los avisos abarcan siete zonas del océano Pacífico adyacentes a México, Colombia, Ecuador y Panamá, lo que sugiere un periodo prolongado de planificación o actividad militar en la región. El diario recordó que alertas similares fueron emitidas el año pasado para áreas cercanas a Venezuela y el Caribe, en momentos en que el Ejército estadounidense intensificó operaciones contra el narcotráfico marítimo.

Siga leyendo: Así es El Helicoide, el temido centro de torturas del chavismo que Trump anunció que sería cerrado

El medio estadounidense señaló además que en semanas recientes se han registrado varios ataques a embarcaciones en el Pacífico oriental, en el marco de operativos liderados por el Comando de Operaciones Especiales y el Comando Sur de Estados Unidos. No obstante, voceros militares indicaron que no estaban al tanto de las advertencias de la FAA antes de su publicación, y el Departamento de Defensa remitió las consultas directamente a la autoridad aeronáutica.

Hasta el momento, los avisos de la FAA no contemplan cierres de rutas aéreas ni restricciones obligatorias, y, según The New York Times, no está claro qué motivó la emisión de las advertencias.

Temas recomendados

Aviación
Fuerzas Militares
Espacio Aéreo
Suramérica
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida