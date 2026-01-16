EE. UU. emite alerta aérea por riesgos militares y fallas de GPS en Sudamérica y Centroamérica

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió este viernes una alerta dirigida a aerolíneas y operadores aéreos en la que advierte sobre posibles riesgos de seguridad al sobrevolar espacios aéreos de Centroamérica y algunas zonas de Sudamérica, debido a actividades militares y eventuales interferencias en los sistemas de navegación satelital (GPS). Conozca: Avión procedente de Turquía aterrizó de emergencia en Barcelona por presunta amenaza de bomba A través de varios avisos a los aviadores (NOTAM), la autoridad estadounidense instó a las compañías a “extremar las medidas de precaución” en vuelos que transiten por regiones que incluyen México y países como Colombia, Ecuador y Panamá. Las alertas entrarán en vigor este 16 de enero de 2026 y se mantendrán vigentes hasta el 17 de marzo del mismo año.

Según la FAA, los riesgos identificados podrían afectar aeronaves en todas las altitudes, tanto durante el sobrevuelo como en las fases de aproximación y salida de los aeropuertos. Entre las amenazas señaladas figuran interferencias deliberadas o no deliberadas en los sistemas de posicionamiento global, así como impactos derivados de operaciones militares en la región. Lea también: ¿Se ignoró la alerta BAD PRB del avión? Experto analiza posible hipótesis sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez La advertencia aplica a aerolíneas estadounidenses, operadores comerciales y aeronaves registradas en Estados Unidos, así como a operadores extranjeros que cuenten con certificaciones emitidas por la autoridad aeronáutica estadounidense.

Comunicado de la Administración Federal de Aviación. FOTO: redes sociales.

La FAA recomendó a los operadores revisar información adicional y reportar cualquier incidente de seguridad o navegación detectado durante las operaciones en los espacios aéreos afectados.

¿Qué se sabe hasta el momento?