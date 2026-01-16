EE. UU. emite alerta aérea por riesgos militares y fallas de GPS en Sudamérica y Centroamérica

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió este viernes una alerta dirigida a aerolíneas y operadores aéreos en la que advierte sobre posibles riesgos de seguridad al sobrevolar espacios aéreos de Centroamérica y algunas zonas de Sudamérica, debido a actividades militares y eventuales interferencias en los sistemas de navegación satelital (GPS).
A través de varios avisos a los aviadores (NOTAM), la autoridad estadounidense instó a las compañías a “extremar las medidas de precaución” en vuelos que transiten por regiones que incluyen México y países como Colombia, Ecuador y Panamá. Las alertas entrarán en vigor este 16 de enero de 2026 y se mantendrán vigentes hasta el 17 de marzo del mismo año.