Con todas las de la ley: Puerto Antioquia recibió certificación para operar internacionalmente como Puerto Seguro

La certificación, entregada por la Dirección Marítima de Colombia, señala que cumple con todos los estándares y la normatividad requerida en temas de seguridad portuaria. Conozca más detalles.

  • Así se entregó el documento que certifica a Puerto Antioquia como Puerto Seguro. Foto: cortesía.
El Colombiano
hace 56 minutos
bookmark

Después de las primeras y exitosas pruebas que se llevaron a cabo en Puerto Antioquia a finales de 2025 e inicios de 2026, no paran las buenas noticias: la Dirección Marítima de Colombia (Dimar) lo acreditó para funcionar como Puerto Seguro, lo que quiere decir que cumple con todos los requisitos para iniciar operaciones de comercio internacional.

Lea más: El ferrocarril de Antioquia renacerá: Asamblea aprobó $1,6 billones para iniciar obras

Según el comunicado en el que se anunció este gran hito, la certificación corresponde a la Declaración de Cumplimiento del Código Internacional para la Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP / ISPS), que adopta la Organización Marítima Internacional (OMI).

“Más que para Puerto Antioquia, este es un logro para la región. Nos sentimos muy orgullosos de haber sido certificados como un puerto de nivel uno, con capacidad para recibir naves de cualquier parte del mundo y garantizar una operación segura. Pero el verdadero significado está en que, con el acompañamiento de la Dimar, llevamos más de un año preparando las competencias de la región para asegurar que este sea un puerto de nivel uno manejado, operado y dirigido por personal de Urabá”, destacó Alejandro Costa Posada, presidente de Puerto Antioquia.

Por su parte, el Capitán de Navío Germán Augusto Escobar, Coordinador General de la Dirección General Marítima, señaló que “Para la Dirección General Marítima, otorgar el certificado de protección a la instalación portuaria Puerto Antioquia es un logro importante que se ha venido construyendo a partir de un esfuerzo conjunto entre el sector privado y el Estado, en el desarrollo de protocolos y procedimientos que nos permiten asegurar que las actividades marítimas y portuarias que se desarrollarán al interior del Golfo de Urabá se realicen de manera segura”.

Con una inversión aproximada de US$800 millones, Puerto Antioquia espera posicionarse como un eje estratégico para el comercio exterior, y ahora, con esta nueva certificación, apunta a lo más alto en lo relacionado con protección marítima y funcionamiento seguro.

Más sobre las pruebas de carga

Como parte de su fase final de alistamiento, la sociedad Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A. – Puerto Antioquia realizó dos pruebas operativas controladas los días 6 y 7 de enero de 2026.

Entérese: Vías del Tren del Río serán compatibles con el metro de Medellín

Estas maniobras se realizaron en la vereda El Canal (Nueva Colonia, Turbo), y tuvieron como objetivo validar de forma integral los procesos de cargue, descargue, almacenamiento y seguridad industrial. Estos ejercicios se limitan a movimientos internos y marítimos, por lo cual no implican el embarque de carga de exportación ni el ingreso de mercancías por la puerta principal.

El primer ejercicio se ejecutó el 6 de enero con un buque de la línea Seatrade, utilizando 40 pallets diseñados para simular el peso de carga real en varios ciclos de cargue. Posteriormente, el 7 de enero, un buque portacontenedores de la naviera CMA CGM realizó maniobras de ocho horas que incluyeron el almacenamiento temporal de contenedores vacíos en el patio de la terminal. Ambos ejercicios contaron con la asistencia de pilotos prácticos y remolcadores para garantizar un atraque y zarpe seguro.

