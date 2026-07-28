¡A todo o nada en Brasil! DIM busca la clasificación a octavos de la Sudamericana ante Vasco da Gama

Una exigente misión tendrá el Deportivo Independiente Medellín este miércoles en Brasil, donde buscará un resultado que le permita mantenerse en competencia en la Copa Sudamericana, en el proceso que acaba de asumir el técnico antioqueño Luis Amaranto Perea.

La tarea, que iniciará a las 5:00 p. m. (hora de Colombia), es quedarse con la serie que disputa ante Vasco da Gama, elenco con el que empató hace ocho días 2-2 en el estadio Atanasio Girardot, en el juego de ida. El resultado se definió en los últimos minutos, cuando el conjunto antioqueño prácticamente tenía asegurada la victoria.

En esa ocasión, el Poderoso se fue en ventaja a los 45+4’ con anotación de John Montaño. Luego, el rival igualó a los 46’, en el inicio de la etapa complementaria, con un autogol de Joaquín Varela. El DIM volvió a ponerse en ventaja con el doblete de Montaño, a los 72’, pero Vasco aprovechó un error defensivo y rescató un empate con el tanto de Claudio Spinelli, a los 86’.

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Esa espinita que les quedó a los jugadores del Poderoso se la quieren sacar hoy en el estadio São Januário, de Río de Janeiro. El empate, por cualquier marcador, obligará a definir la llave con lanzamientos desde el punto penalti, pero el conjunto paisa quiere resolverla en el tiempo reglamentario.

La victoria 3-2 el fin de semana ante Pasto, en el inicio de la Liga colombiana del segundo semestre de 2026, es una motivación para el Rey de Corazones, que mostró pasajes de fútbol interesantes y que, en la definición, estuvo acertado con los goles de Jhan Mena, Hayen Palacios y John Montaño.