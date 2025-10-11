x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Apagón en Colombia en 2027 sería una realidad si no se toman acciones desde ya, advierte experto

La matriz eléctrica del país se volvería altamente vulnerable a fenómenos climáticos como El Niño, aumentando significativamente la probabilidad de cortes de energía.

  • Negocios del centro de Bogotá sin servicio de energía. Foto de referencia: Colprensa/Germán Enciso.
    Negocios del centro de Bogotá sin servicio de energía. Foto de referencia: Colprensa/Germán Enciso.
Colprensa
11 de octubre de 2025
bookmark

El experto ambientalista Camilo Prieto sostuvo que Colombia enfrenta un panorama energético complejo que podría derivar en cortes de energía o incluso un apagón en los próximos años, si no se adoptan medidas oportunas para fortalecer la matriz eléctrica del país.

“La situación se agrava por los retrasos de proyectos clave en la Guajira, donde se había previsto el desarrollo de 905 megavatios (MW) capacidad instalada para energía eólica. Los tres proyectos no se ejecutarán en los plazos esperados, entre ellos Windpeshi adquirido por Ecopetrol en meses pasados y que no podrá entrar en operación antes de 2027”, destacó.

A esta situación se suma la creciente dependencia de Colombia del gas natural licuado (GNL) importado, ante el debilitamiento persistente de la producción nacional.

Colombia aún no ha logrado incrementar su capacidad para almacenar este energético importado, lo que evidentemente provoca que la energía cada vez sea más costosa.

El descenso productivo de gas ha impulsado un aumento de las importaciones. En agosto de 2025, Colombia importó 4.665 millones de pies cúbicos, con un promedio diario de 150,5 Mpcd, un 45,4% más que en agosto de 2024.

Puede leer: Colombia, ante la sombra del apagón: la energía no alcanzaría para todos desde 2027 por retrasos en proyectos

“En 2025, la producción de gas ha caído frente al año anterior y, aunque las importaciones han aumentado, el suministro sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda térmica y residencial del país. Colombia depende cada vez más del gas natural licuado importado y no está incrementando la infraestructura de almacenamiento necesaria para garantizar un abastecimiento estable. Esta limitación reduce la capacidad de importar mayores volúmenes y obliga a operar bajo márgenes críticos, lo que compromete la seguridad energética nacional”, señaló el investigador, profesor de energía y sostenibilidad en la Universidad Javeriana.

La combinación de estos factores haría que la matriz eléctrica del país se volviera altamente vulnerable a fenómenos climáticos como El Niño, aumentando significativamente la probabilidad de cortes de energía si no se toman decisiones inmediatas.

Esta misma advertencia coincide con el análisis de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), que proyectó un déficit de energía firme del al menos un 1% para el periodo 2025-2026 y de hasta el 4% en 2026 y 2027, incluso si todos los proyectos previstos entrarán en operación a tiempo. Dicho déficit equivale a cerca de 500 MW de capacidad instalada en 2026 y más de 2.000 MW hacia 2027, lo que comprometería la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

El sector energético insiste en que aún hay margen de acción para evitar un escenario crítico, siempre que se aceleren los proyectos de generación y se fortalezcan las capacidades de almacenamiento y diversificación de la matriz.

Adicionalmente, Camilo Prieto Valderrama estima que: “En la región Caribe, la infraestructura existente y la que está en construcción resultan insuficientes para transportar la generación solar prevista, lo que ocasionará recortes significativos de energía en los momentos de mayor disponibilidad. Por ello, se requiere la construcción de nuevas líneas y subestaciones que amplíen la capacidad de transmisión”.

Entérese: Pulso entre las regiones y el gobierno Petro: 11 megaobras clave están a la espera de $40 billones para avanzar

Temas recomendados

Energía
Ministerio de Minas y Energía
Luz
Apagón
Colombia
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida