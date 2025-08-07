Después del oro, el café es el rey en Antioquia: exportaciones crecieron 113% en el primer semestre

Antioquia se consolida como una de las locomotoras del café colombiano. En el primer semestre de 2025, el departamento exportó US$504,8 millones en café verde, lo que representa un incremento del 113,4% frente al mismo periodo del año anterior, según cifras de la Dian analizadas por Analdex.
Este crecimiento extraordinario se da en medio de un contexto favorable para la caficultura nacional, marcado por el buen precio internacional del grano y una mayor producción en al menos 15 departamentos del país.
Además de Antioquia, regiones como el Eje Cafetero, Huila, Valle del Cauca, Nariño y Magdalena también impulsaron el comportamiento positivo de las exportaciones cafeteras. En total, Colombia vendió al exterior US$2.683 millones en café verde en los primeros seis meses del año, un salto del 83,3% frente a los US$1.464 millones del mismo periodo de 2024.
Huila lideró el ranking de exportadores con US$581,5 millones y un crecimiento del 67%. No obstante, el desempeño de Antioquia se destacó por su acelerado repunte, que lo posiciona en el segundo lugar del listado, seguido por Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Risaralda, y otros departamentos tradicionalmente cafeteros.