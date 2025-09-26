En Antioquia las mujeres ya no llegan ni a tener un hijo en promedio, esto dicen las cifras del Dane

Las familias en Colombia están cambiando y son cada vez más pequeñas. Las cifras de estadísticas vitales del Dane lo confirman, entre enero y julio de 2025 nacieron 243.870 bebés, lo que representa una reducción del 6,6% frente al mismo periodo del año anterior.
Y en Antioquia la caída mantiene la tendencia nacional. En los primero siete meses del año, nacieron 28.836 bebés, para un descenso del 4,9%.
Lea más: Colombianos ya no tienen hijos: en diez años, nacimientos se desplomaron 31%
Estos datos se acompaña con la actualización de la Tasa Global de Fecundidad (TGF), que mide el número promedio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida. El indicador cerró 2024 en 1,1 hijos por mujer, el valor más bajo de la historia en Colombia.
El gran problema es que la llamada tasa de reemplazo, necesaria para mantener estable la población, es de 2,2 hijos por mujer.