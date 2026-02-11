Boom turístico en Antioquia: en dos años se construirán más de 100.000 metros cuadrados de hoteles y rentas cortas

El auge del turismo en Antioquia empieza a reflejarse en el concreto. En los próximos dos años iniciarán obra 19 proyectos no residenciales que suman más de 179.000 metros cuadrados, y más de la mitad de esa área estará destinada a hotelería y vivienda turística, consolidando al sector como uno de los grandes motores de la nueva construcción en el departamento.
Datos de Camacol Antioquia, con corte a diciembre de 2025, muestran que el mayor volumen corresponde a inmuebles de uso mixto para habitaciones de hotel, vivienda turística y/o renta corta, con el 57% del total del área proyectada. Le siguen oficinas (20%), bodegas (13%), locales comerciales (6%), consultorios (3%) y parqueaderos (2%).
