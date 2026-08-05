Anif propone ajuste fiscal de $53 billones para evitar una crisis en Colombia

Las crecientes presiones sobre las finanzas públicas llevaron a la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) a plantear una hoja de ruta para recuperar la sostenibilidad fiscal del país. El centro de pensamiento propone un ajuste mínimo de tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a $53 billones, ante el deterioro de las cuentas públicas y el estrecho margen de maniobra que tendrá el próximo Gobierno.
La propuesta surge en un contexto en el que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió que el déficit fiscal podría alcanzar 7,4% del PIB, un nivel que calificó como “insostenible”, además de señalar que cada vez existe menos espacio para reducir el gasto del Estado.