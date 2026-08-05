Anif propone ajuste fiscal de $53 billones para evitar una crisis en Colombia

Las crecientes presiones sobre las finanzas públicas llevaron a la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) a plantear una hoja de ruta para recuperar la sostenibilidad fiscal del país. El centro de pensamiento propone un ajuste mínimo de tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a $53 billones, ante el deterioro de las cuentas públicas y el estrecho margen de maniobra que tendrá el próximo Gobierno. La propuesta surge en un contexto en el que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió que el déficit fiscal podría alcanzar 7,4% del PIB, un nivel que calificó como “insostenible”, además de señalar que cada vez existe menos espacio para reducir el gasto del Estado.

¿Cómo plantea Anif reducir el déficit fiscal?

El mayor componente del ajuste estaría concentrado en la reducción y eficiencia del gasto público. Según Anif, 77% del esfuerzo fiscal, equivalente a 2,1 puntos del PIB o cerca de $41 billones, debería provenir de medidas de austeridad y de una mejor utilización de los recursos públicos. Entérese: ¿Le robaron plata de la cuenta? Aquí le explicamos en qué casos debe responder la entidad financiera De acuerdo con el documento, el deterioro de las finanzas públicas responde al acelerado crecimiento del gasto estatal durante los últimos años y a la rigidez de una parte importante del presupuesto nacional, lo que limita la capacidad del Gobierno para hacer ajustes sin afectar otras obligaciones. El centro de pensamiento sostiene que una estrategia basada principalmente en la racionalización del gasto permitiría una corrección más estructural y sostenible de las finanzas públicas, además de estar alineada con las experiencias internacionales más exitosas en materia de consolidación fiscal.

¿Qué gastos propone recortar Anif?

Uno de los principales frentes de ahorro estaría en la inversión pública. Anif estima que existe un potencial de reducción de $27 billones, equivalentes a 1,4% del PIB, mediante una revisión de los proyectos de inversión y del gasto contractual.

El documento señala que se debe priorizar la ejecución de iniciativas con mayor impacto económico y social, reasignando recursos hacia proyectos estratégicos y racionalizando el uso del presupuesto para mejorar la eficiencia del gasto público. Asimismo, plantea revisar los subsidios estatales con el propósito de mejorar su focalización y garantizar que los recursos lleguen de manera más eficiente a quienes realmente los necesitan. Dentro de estas recomendaciones, Anif propone avanzar en la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles, con el objetivo de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

¿Cómo busca Anif aumentar los ingresos del Estado?

Aunque la mayor parte del ajuste recaería sobre el gasto, la propuesta también contempla fortalecer los ingresos públicos. Anif plantea obtener recursos equivalentes a 0,6 puntos del PIB, cerca de $12 billones, mediante una mayor fiscalización y un fortalecimiento de las estrategias para combatir la evasión tributaria.

El centro de pensamiento considera que estas medidas permitirían incrementar el recaudo sin depender exclusivamente de nuevos impuestos, complementando así el proceso de consolidación fiscal.

¿Qué papel juega el crecimiento económico en la propuesta?

Anif advierte que el ajuste fiscal, por sí solo, no será suficiente para recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas. El documento señala que será necesario impulsar el crecimiento económico, especialmente en aquellos sectores que presentan mayor rezago, con el propósito de ampliar la base tributaria y fortalecer los ingresos del Estado en el mediano y largo plazo. Para lograrlo, propone promover políticas que fortalezcan la inversión, mejoren el entorno regulatorio, impulsen la formalización empresarial y reactiven las actividades productivas con menor dinamismo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Según el análisis, una combinación de austeridad, mayor eficiencia del gasto, fortalecimiento del recaudo y crecimiento económico permitiría construir una senda más sostenible para las finanzas públicas del país. Le puede gustar: Exportaciones de Colombia crecieron 7% en junio, pero Anif advierte presión por dólar y aranceles Bloque de preguntas y respuestas: