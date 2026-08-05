Grupo Argos promete duplicar el dividendo en tres años con ACE

Grupo Argos presentó ACE 1.0 (Argos Convergence Effort), un programa estratégico con el que busca cerrar la brecha entre el precio de mercado de su acción y su valor fundamental, al tiempo que fortalece la rentabilidad de sus negocios y aumenta la generación de valor para sus accionistas. La iniciativa contempla una transformación en la estructura del grupo empresarial, el fortalecimiento de la operación de sus compañías, la consolidación del negocio de gestión de activos y una aceleración en el programa de readquisición de acciones.

Con este plan, la compañía espera que, en un horizonte de entre 24 y 36 meses, el Ebitda consolidado aumente de $3,2 billones a $5,6 billones, equivalente a un crecimiento del 70%. Además, proyecta duplicar el dividendo por acción y alcanzar un retorno total para el accionista (TSR) de entre 75% y 100%. Según explicó Grupo Argos, el mercado aún no refleja plenamente el valor de sus activos y negocios. Por ello diseñó ACE con el propósito de generar, capturar y transferir valor, apoyándose en el proceso de simplificación corporativa, enfoque del portafolio, fortalecimiento financiero y rotación de capital que la organización ha desarrollado durante la última década. “ACE es una señal clara de confianza en el valor de Grupo Argos y en la calidad de su portafolio. Después de una década de simplificación y enfoque, la compañía está lista para acelerar la captura de valor para sus accionistas”, afirmó Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos.

El directivo señaló que la estrategia se concentrará en fortalecer la rentabilidad de los negocios, reducir el descuento de la acción frente a su valor fundamental, acercar los flujos de caja al holding y simplificar la estructura corporativa para consolidar el rol de asignación de capital en Grupo Argos y concentrar la gestión de activos y el levantamiento de capital en Grupo Argos Asset Management.

Los tres pilares del programa ACE 1.0

La primera fase de ejecución del programa se desarrollará sobre tres ejes estratégicos, uno de ellos la excelencia operacional para aumentar la rentabilidad. El primer pilar contempla mejorar la rentabilidad, capturar eficiencias, simplificar estructuras y aumentar la generación de caja mediante metas específicas para cada negocio.

En el negocio de materiales de construcción, la estrategia 2030 prevé separar la operación para consolidar dos plataformas. En Argos Latam, la meta es incrementar de forma orgánica el Ebitda en más de US$75 millones durante los próximos dos años, avanzar en el reingreso al mercado venezolano con compromisos controlados de capital y continuar la expansión en Guatemala. De manera paralela, Argos Materials continuará ejecutando su plan de negocios, fortaleciendo su plataforma de agregados y desplegando capital para impulsar su crecimiento. En Celsia, la compañía espera elevar el margen Ebitda a niveles superiores al 40% hacia diciembre de 2028 y reducir su nivel de apalancamiento en $1 billón durante los próximos 12 meses. Por su parte, Grupo Argos Asset Management buscará convertir en contratos de concesión cuatro iniciativas privadas de infraestructura vial y aeroportuaria, optimizar los gastos operativos, consolidar el negocio de aguas tras la adquisición de Ticsa y aumentar los ingresos derivados de la gestión de activos.

En el frente inmobiliario, el grupo priorizará la monetización acelerada de activos tanto en Pactia como en el Negocio de Desarrollo Urbano, el cual será separado de Grupo Argos para convertirse en una empresa independiente dentro del portafolio, facilitando al mercado una valoración más clara de su desempeño.

Odinsa evolucionará hacia Grupo Argos Asset Management

El segundo eje de ACE consiste en consolidar todas las actividades de gestión de activos y levantamiento de capital en un solo vehículo. Como parte de esta transformación, Odinsa evolucionará para convertirse en Grupo Argos Asset Management, que será el único gestor de activos del grupo empresarial y tendrá la responsabilidad de originar oportunidades de inversión, levantar capital y administrar los activos. Mientras tanto, Grupo Argos concentrará la función de asignación de capital y actuará como inversionista ancla o Limited Partner (LP) de los fondos y vehículos de inversión que estructure el nuevo gestor de activos.

La nueva estructura también contempla que Grupo Argos pase a tener directamente la propiedad de las participaciones que hoy mantiene Odinsa en las plataformas de vías, aeropuertos y aguas, un proceso que dependerá de las aprobaciones corporativas y regulatorias correspondientes. La compañía considera que esta reorganización permitirá reducir duplicidades, acercar los flujos de caja provenientes de los activos de infraestructura a Grupo Argos y facilitar el acceso a fuentes de financiación locales e internacionales bajo estándares comparables con los mercados globales. El tercer componente del programa está enfocado en incrementar la recompra de acciones. La empresa prevé ejecutar readquisiciones por $500.000 millones durante los próximos seis a doce meses, utilizando la autorización otorgada por la asamblea de accionistas en marzo de este año. Estas operaciones podrán realizarse tanto en el sistema transaccional como mediante el mecanismo independiente. Adicionalmente, Grupo Argos identificó la posibilidad de destinar hasta $1,5 billones adicionales para nuevas readquisiciones, sujeto a la aprobación de la asamblea de accionistas, recursos que provendrían de la rotación de activos estabilizados y monetizables. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La compañía también dejó abierta la posibilidad de realizar operaciones tácticas de rebalanceo entre sus inversiones listadas cuando identifique oportunidades de creación de valor.

Objetivo: mayor rentabilidad y retorno para los inversionistas

Con la implementación de ACE, Grupo Argos busca hacer más visible el valor de su portafolio y fortalecer la confianza del mercado en su estrategia corporativa.

La compañía considera que la combinación de una mayor rentabilidad operativa, una estructura organizacional más simple, un negocio de gestión de activos consolidado y un programa de readquisición de acciones permitirá generar mayores beneficios para sus accionistas y reducir la brecha entre el precio de mercado de la acción y su valor fundamental. Bloque de preguntas y respuestas: