Grupo Argos promete duplicar el dividendo en tres años con ACE

Grupo Argos presentó ACE 1.0 (Argos Convergence Effort), un programa estratégico con el que busca cerrar la brecha entre el precio de mercado de su acción y su valor fundamental, al tiempo que fortalece la rentabilidad de sus negocios y aumenta la generación de valor para sus accionistas.
La iniciativa contempla una transformación en la estructura del grupo empresarial, el fortalecimiento de la operación de sus compañías, la consolidación del negocio de gestión de activos y una aceleración en el programa de readquisición de acciones.