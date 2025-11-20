x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

ANH revisa impacto de decisión de Canacol de acogerse a la Ley de Quiebras y ordena vigilancia sobre sus operaciones

Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), señaló que la entidad ya revisa el cumplimiento de las obligaciones de Canacol con el Estado y con terceros.

  • Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), durante la VIII Cumbre de Petróleo, Gas y Energía. Foto: Cortesía
    Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), durante la VIII Cumbre de Petróleo, Gas y Energía. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 3 horas
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) confirmó que ya evalúa el alcance de la decisión de Canacol Energy de acogerse a la Ley de Quiebras en Canadá y los posibles efectos que esta medida pueda tener en sus operaciones en Colombia, donde la compañía es el segundo productor de gas más relevante después de Ecopetrol.

Durante la VIII Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, realizada en Cartagena, el presidente de la entidad, Orlando Velandia, señaló que el equipo técnico de la Agencia está evaluando con detalle la situación.

Puede leer: Canacol obtuvo orden para protegerse de acreedores y pidió extenderla a Colombia

“Estamos analizando la declaración de Canacol para verificar el cumplimiento de sus obligaciones, no solo las que tiene firmadas con el Estado a través de la Agencia, sino también las repercusiones que pueda generar con terceros. Este no es un tema que vayamos a pasar por alto”, afirmó Velandia.

ANH advierte que el caso solo sería de su competencia si hay afectación a contratos vigentes

El presidente de la ANH explicó que, si el proceso que inició la compañía no compromete los compromisos contractuales actuales que tiene con el Estado, la situación no entraría en la competencia directa de la entidad.

Entérese: Canacol Energy se declara en insolvencia por grave crisis financiera: BVC suspende negociación de la acción en Colombia

No obstante, insistió en que el organismo no bajará la guardia y continuará revisando cada movimiento de la compañía.

“Hasta ahora no tenemos indicios de que vaya a detener sus operaciones de producción en el campo. Aun así, le he pedido a la Vicepresidencia de Operaciones que esté al tanto de vigilar todas las acciones empresariales que conlleve este anuncio de Canacol”, agregó.

Vea también: Canacol pierde proceso de arbitramento y fue condenada a pagar $179.000 millones

No hay alertas sobre la continuidad operativa, pero sí más control

Según Velandia, no existe, por ahora, evidencia de riesgos inmediatos en la operación de Canacol en el país. Sin embargo, dijo, se aumentaron los mecanismos de control y vigilancia para anticipar cualquier posible impacto sobre las obligaciones contractuales.

Temas recomendados

Empresas
Sectores económicos
Hidrocarburos
Gas natural
canacol
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Colombia
Utilidad para la vida