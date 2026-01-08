x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Voleibolistas de Amazonas enamoran con sus jugadas en el Yesid Santos en el Festival de Festivales

Medellín está llena de color, alegría y mucho deporte, con los 9.500 menores que compiten en el Festival.

  • Las integrantes del equipo de Amazonas (azul), se disfrutan cada uno de los partidos que han disputado en el Yesid Santos de Medellín. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    Las integrantes del equipo de Amazonas (azul), se disfrutan cada uno de los partidos que han disputado en el Yesid Santos de Medellín. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
  • Voleibolistas de Amazonas enamoran con sus jugadas en el Yesid Santos en el Festival de Festivales
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
08 de enero de 2026
bookmark

Tan solo han ganado un partido en el Babyvoleibol, pero las integrantes del equipo de Amazonas se sienten auténticas ganadoras. La experiencia de estar en Medellín ha sido mágica y especial; una vivencia que jamás olvidarán y que las ha impulsado a soñar en grande.

En total son diez deportistas, acompañadas por su entrenadora, Lisley Landázuri; el delegado, Carlos Delfín Arimuya Ahue, y dos madres de familia que lograron realizar el viaje. En el coliseo Yesid Santos no se sabe quién es más feliz: si las niñas compitiendo o quienes, desde afuera, las impulsan con fervor en cada punto disputado.

“La verdad es que, aunque los resultados no son los mejores, el solo hecho de estar acá y cumplir el anhelo de venir al Festival de Festivales paga todo el esfuerzo, dedicación y sacrificio que las niñas y sus padres han hecho”, comenta Carlos Delfín.

Las menores, que no superan los 12 años y pertenecen a los clubes Sagrado Corazón de Jesús y la Escuela Deportiva J y D de Leticia, se han ganado el cariño del público. Sin importar el marcador, celebran cada acción como un triunfo propio, contagiando una felicidad que parece no caberles en el cuerpo.

Desde la más pequeña, Ani Valentina Gil Cabrera, de tan solo 9 años, hasta las más experimentadas con tres años en el proceso, todas llegan al escenario animadas y deslumbradas por la magnitud de la infraestructura, y sorprendidas por el amplio número de público que las acompaña desde las tribunas todos los días.

Ani no solo destaca por su corta edad, sino por un talento natural que su padre, Joel Gil (exjugador de fútbol), le ha fomentado con la convicción de que el deporte será su vehículo para volar alto.

En esta edición del Festival de Festivales, el departamento de Amazonas vive un momento histórico. Nunca antes habían logrado una participación tan amplia, sumando casi 100 integrantes en disciplinas como fútbol, baloncesto, ciclismo, patinaje y ajedrez.

Para estas pequeñas jugadoras, Medellín se ha convertido en una ciudad de ensueño que las seduce con sus escenarios espectaculares. Varias de ellas ven en la capital antioqueña el lugar ideal para continuar su formación y alcanzar el profesionalismo, una meta que les exigiría, tarde o temprano, dejar su natal Leticia para buscar nuevas oportunidades. Aquí se sienten a gusto.

Voleibolistas de Amazonas enamoran con sus jugadas en el Yesid Santos en el Festival de Festivales

Este es el mismo deseo que Carlos Delfín guarda para su hija, Luna Guadalupe, con la esperanza de que el próximo año ella también pueda sumarse a este proceso en una ciudad que, más que resultados, les ofrece un nuevo horizonte de vida.

“Yo quiero que mi hija que tiene mucho talento busque una oportunidad en Medellín, acá el nivel es muy bueno, hay escenarios espectaculares y ella, aunque solo tiene 13 años, ha demostrado mucho talento para este deporte”, comentó el delegado quien también sueña con que más niños del Amazonas puedan venir a vivir esta experiencia que les cambia la vida.

“Mi anhelo es que mi hija pueda venir a estudiar a Medellín, que se quede acá mejorando su talento y compita para que cumpla sus sueños, porque quiere ser jugadora profesional”, confesó Delfín.

Temas recomendados

Deportes
Festival de Festivales
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida