Banco de la República: Mercado anticipa nueva alza de tasas esta semana en medio de tensiones con el Gobierno

Hay más dudas que certezas sobre lo que ocurrirá en la Junta Directiva del próximo jueves en el Banco de la República. Pese a que Germán Ávila, ministro de Hacienda, dio indicios de que se presentaría en la reunión, la encuesta a los analistas del Emisor reveló que el mercado espera una tercera alza en las tasas de interés, hasta 11,75%, lo que representaría un incremento de 50 puntos básicos.

Esta reunión se da en medio de recientes discusiones entre el Gobierno y el Banco de la República, liderado por Leonardo Villar, principalmente por el último incremento en las tasas.

Según la encuesta de expectativas económicas presentada por el Banco de la República, en la tercera reunión del año se espera una nueva alza en las tasas de interés. En esta ocasión, y aunque anteriormente había subido 100 puntos básicos en cada encuentro, para la reunión del 30 de abril la tasa se ubicaría en 11,75%, es decir, aumentaría 50 puntos básicos.

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Uno de los bancos que respalda esta perspectiva es Banco de Bogotá. Así lo señaló Camilo Pérez Álvarez, director de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados de la entidad, quien aseguró que esperan que la junta del Emisor vuelva a aumentar la tasa de interés, aunque en una magnitud menor, de 50 puntos básicos.

Según explicó, debe primar la institucionalidad del banco central. “Esto implica que se controlen los precios y que haya independencia por parte del banco central frente al resto de agentes públicos o participantes de la economía”, señaló Pérez. Por último, indicó que, de concretarse el aumento en esta reunión, en la siguiente también podría haber un alza, aunque más moderada, de 25 puntos básicos.

Sin embargo, otras entidades prevén que, en esta ocasión, el aumento sería mayor. “Esperamos que la Junta Directiva del Banco de la República incremente su tasa de interés de política monetaria en 75 puntos básicos, llevando la tasa repo a 12%”, aseguró Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia.

No obstante, señaló que la expectativa del banco es que, en todo el año, el incremento total sea de 75 puntos básicos, para una tasa terminal de 12,75%. “Anticipamos, además, que esto ocurra más temprano en el año, precisamente para contener las expectativas de inflación que hoy, desde nuestro equipo de Grupo Cibest, proyectamos cierren alrededor de 6,4%”, concluyó Clavijo.

Este aumento se daría principalmente por los componentes que vienen impulsando el comportamiento de la inflación. Estos tienen que ver no solo con los efectos del salario mínimo y los precios regulados, sino también con el inicio de un repunte en los alimentos.

Ante esto, Clavijo aseguró que “sabemos que el conflicto en Medio Oriente no solo presiona los precios del crudo y el gas, sino también los fertilizantes y otros insumos muy importantes para el agro colombiano”.

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Por su parte, desde el Banco de Occidente, la perspectiva es similar a las expectativas presentadas por el Emisor, ya que esperan que la tasa se ubique en 11,75%. “Estamos esperando un incremento de 50 puntos básicos en la tasa de interés, de 11,25% a 11,75%. En buena medida, esto responde al comportamiento de la inflación, que volvió a acelerarse”, señaló David Cubides, economista jefe del banco.

Cabe resaltar que, en la última reunión de codirectores del Emisor, uno de sus miembros se retiró mientras se discutía un aumento de tasas, debido a su desacuerdo con el incremento de 100 puntos básicos en la tasa de intervención que cuatro de sus homólogos proponían.

En ese entonces, la Junta Directiva fijó la tasa de interés en 11,25%, con una votación de cuatro a tres.

Una de las diferencias entre ambos funcionarios tiene que ver con el impacto de las tasas de política monetaria en los rendimientos de los bonos. Para Ávila, los principales beneficiarios de las alzas son los tenedores de deuda pública.

Sin embargo, la postura de Villar sostiene que el sector financiero se ve afectado por el incremento en la tasa. Para el gerente del Banco de la República, la tasa de interés del Emisor no es la misma a la que se endeuda el Gobierno.

A pesar de esta guerra entre ambos funcionarios, el mercado financiero prevé que la tendencia continuará al alza, aunque en una menor proporción.