Hombre se quitó un brazalete electrónico para asesinar a su expareja en un cafetal de Antioquia

Un hombre de 44 años fue condenado a 42 años de cárcel luego de que un juez lo encontrara culpable de un triple homicidio que conmocionó a los habitantes del Suroeste antioqueño a finales de 2023.
Los hechos se remontan al 11 de octubre de ese año, día en el que los cuerpos sin vida de dos hombres y una mujer fueron encontrados en la vía entre Abejorral y Santa Bárbara.
De acuerdo con las primeras versiones que se conocieron en aquel entonces, el crimen se perpetró hacia las 8:00 de la noche, en un cultivo de café ubicado en la vereda Santa Ana.
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Algunos testigos señalaron que tanto la mujer como los dos hombres se desplazaban hacia una terminal de esa vereda para tomar un bus hacia el casco urbano de Abejorral, pero en el camino fueron abordados por un atacante.
La primera en ser herida fue la mujer, quien fue atacada con un arma blanca y luego con un arma de fuego. Posteriormente, fueron asesinados los dos hombres.