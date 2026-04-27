Carro atropelló a habitantes de calle en el deprimido de Villanueva: Hay dos muertos y tres heridos

Un grave accidente se registró en la mañana de este lunes en el deprimido de Villanueva, centro de Medellín, luego de que un carro particular arrollara a cuatro habitantes de calle, dejando a dos de ellos muertos y otros dos lesionados. Las autoridades investigan el estado en el que estaba el conductor antes del siniestro. Los hechos se registraron a la 1:26 de la mañana en la calle 58 con la carrera 57, en este corredor del centro de Medellín que enlaza el sector de La Minorista con la avenida Oriental, lugar donde se congregan los habitantes de calle, muchos de ellos para dormir.

El conductor se movilizaba en sentido La Minorista-avenida Oriental cuando perdió el control de su carro y se llevó a su paso a los habitantes de calle que allí se encontraban, provocándole la muerte a dos de ellos. Entérese: Susto en Envigado: vehículo quedó al borde de caer desde un parqueadero en altura Las víctimas de este siniestro vial no fueron identificadas, puesto que no portaban documentación ante su condición social. Se estima que uno tendría entre 30 y 35 años, mientras que el otro podría superar los 70 años. Sus cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para su identificación. Otros dos habitantes de calle, identificados como Alexánder Álvarez, de 45 años, y Kelly María Concha Niño, de 23, resultaron lesionados por los golpes ocasionados por este vehículo particular, quienes fueron trasladados a los hospitales San Vicente Fundación, de Medellín, y la Clínica Fundadores, respectivamente. Le puede interesar: Video: adulta mayor muere tras ser arrollada en Medellín por un menor de edad sin licencia La tercera persona lesionada, identificada como Jhon Alexánder Gómez Acevedo, quien iba como acompañante del automotor, fue trasladada a la Clínica El Rosario, sede El Tesoro, pero posteriormente desiste de la atención médica.