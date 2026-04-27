Trump revela por qué demoró su evacuación tras tiroteo en cena de corresponsales: “quería ver qué estaba pasando”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que demoró su evacuación durante el tiroteo ocurrido en la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, al asegurar que su reacción inicial fue intentar entender lo que ocurría en medio de la confusión.
“Quería ver qué estaba pasando”, dijo en una entrevista con el programa 60 Minutes, en la que relató con detalle los segundos posteriores a los disparos que interrumpieron el evento celebrado en el hotel Hilton de Washington.
El incidente ocurrió el sábado en la noche, cuando un hombre identificado como Cole Thomas Allen intentó ingresar armado al perímetro de seguridad con la intención, según las autoridades, de atacar a funcionarios del Gobierno. Aunque los disparos se registraron en otro nivel del edificio, el sonido generó pánico entre los cerca de 2.500 asistentes, incluidos altos cargos del Ejecutivo y periodistas.