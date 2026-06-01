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Tras más de cuatro años de espera, habilitan tramo clave entre el aeropuerto José María Córdova y Llanogrande

La obra estuvo en ‘stand by’ durante más de 4 años. En abril se izaron las vigas y ya la alcaldía confirmó que se habilitó este tramo vial.

  • Si bien hay obras complementarias en ejecución en el puente sobre el río Negro, el paso vehicular ya fue habilitado. FOTO Alcaldía de Rionegro.
    Si bien hay obras complementarias en ejecución en el puente sobre el río Negro, el paso vehicular ya fue habilitado. FOTO Alcaldía de Rionegro.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Tras una larga espera de más de 4 años, ahora el Oriente antioqueño tiene completa la doble calzada entre el aeropuerto José María Córdova y el corregimiento de Llanogrande, en el municipio de Rionegro. Así lo confirmó la alcaldía, quien en conjunto con Devimed dieron luz verde para que este tramo vial empiece a ser transitado.

Esta es una de las vías más importantes de esta subregión del departamento, por donde fácilmente se pueden movilizar entre 14.000 y 16.000 vehículos en un solo día, eso de lunes a viernes. Pero un sábado, domingo o festivo la cifra puede ascender a 20.000 automotores diarios teniendo en cuenta el crecimiento residencial y turístico de esta zona.

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La obra incluye un puente de aproximadamente 30 metros de longitud sobre el río Negro, además de 400 metros de vía nueva para mejorar el tránsito y flujo vehicular entre Rionegro y los municipios aledaños.

En abril del presente año empezaron los trabajos de instalación de 4 vigas, de 30 toneladas cada una, con maquinaria y personal de Devimed. Para el montaje de estas vigas se utilizaron unas camabajas y una grúa de gran tamaño para ubicarlas sobre los estribos ubicados en ambos costados del río Negro. Uno de estos estaba construido hace cuatro años.

En ese momento se precisó que el puente estaría listo para finales de mayo o inicios de junio. Lo dicho se cumplió, y desde ahora el tramo vial quedó completamente habilitado.

“El nuevo puente cuenta con una altura superior a la estructura existente para cumplir con las exigencias establecidas en las licencias ambientales, garantizando la protección frente a posibles crecientes extraordinarias del río Negro y asegurando la estabilidad de la obra a largo plazo”, dijo la Alcaldía de Rionegro en un comunicado.

¿Qué queda pendiente?

Si bien ya se puede transitar por este tramo, hay trabajos que a la par se irán ejecutando para culminar por completo la obra. Detalles que, según las autoridades, no afectarán la movilidad.

Entérese: Alcaldes del Oriente antioqueño ya se reunieron con la ANI, pero poco quedó en concreto

“Nos queda pendiente terminar los andenes que tenemos al costado derecho de la vía y dos postes de iluminación. También se harán las cunetas porque, en vez de tener separador central con jardinera, vamos a tener un separador en su totalidad conformado por cunetas para reforzar el drenaje”, dijo Germán Vélez, gerente de Devimed.

¿Por qué las obras se demoraron tanto en iniciar?

La tardanza obedece a un inconveniente predial que había con una propiedad en la zona de las obras.

Para poder adquirir el inmueble, fue clave la intervención de la Alcaldía de Rionegro, que logró destrabar todos los inconvenientes relacionados con la compra de la propiedad en cuestión, algo que se logró en el primer trimestre de este año y que permitió continuar con el proyecto.

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