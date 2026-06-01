Tras más de cuatro años de espera, habilitan tramo clave entre el aeropuerto José María Córdova y Llanogrande

Tras una larga espera de más de 4 años, ahora el Oriente antioqueño tiene completa la doble calzada entre el aeropuerto José María Córdova y el corregimiento de Llanogrande, en el municipio de Rionegro. Así lo confirmó la alcaldía, quien en conjunto con Devimed dieron luz verde para que este tramo vial empiece a ser transitado.

Esta es una de las vías más importantes de esta subregión del departamento, por donde fácilmente se pueden movilizar entre 14.000 y 16.000 vehículos en un solo día, eso de lunes a viernes. Pero un sábado, domingo o festivo la cifra puede ascender a 20.000 automotores diarios teniendo en cuenta el crecimiento residencial y turístico de esta zona.

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La obra incluye un puente de aproximadamente 30 metros de longitud sobre el río Negro, además de 400 metros de vía nueva para mejorar el tránsito y flujo vehicular entre Rionegro y los municipios aledaños.

En abril del presente año empezaron los trabajos de instalación de 4 vigas, de 30 toneladas cada una, con maquinaria y personal de Devimed. Para el montaje de estas vigas se utilizaron unas camabajas y una grúa de gran tamaño para ubicarlas sobre los estribos ubicados en ambos costados del río Negro. Uno de estos estaba construido hace cuatro años.