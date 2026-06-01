La carretera que cambiará cómo Colombia exporta: esto es lo que falta para que Autopistas del Urabá quede lista

Diez años después de arrancar, la Concesión Autopistas del Urabá Proyecto Mar tiene el 99,5% de su construcción ejecutada y ya opera como la principal arteria logística entre Medellín y la región de Urabá. Juan Manuel Méndez, gerente general del proyecto, conversó con EL COLOMBIANO e hizo un balance completo del estado actual, los retos pendientes y el papel que cumple esta vía en el comercio exterior de Antioquia. Lea más: El 87% de los empresarios cree que Urabá va por buen camino tras inicio de Puerto Antioquia El corredor cuenta con actas de terminación parcial en las unidades funcionales uno y tres, y actas de terminación final en las unidades dos, cuatro, cinco y seis. En términos prácticos, la gran mayoría de la vía ya está entregada y en...