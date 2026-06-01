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La carretera que cambiará cómo Colombia exporta: esto es lo que falta para que Autopistas del Urabá quede lista

La concesión Autopistas del Urabá lleva 99,5% de avance en construcción y se consolida como la columna vertebral del comercio exterior de Antioquia hacia Puerto Antioquia.

  • La concesión vial más estratégica de Antioquia está a punto de cerrar su etapa de construcción. Tres obras pendientes y un puerto nuevo que ya opera definen el siguiente capítulo. FOTO: Cortesía.
    La concesión vial más estratégica de Antioquia está a punto de cerrar su etapa de construcción. Tres obras pendientes y un puerto nuevo que ya opera definen el siguiente capítulo. FOTO: Cortesía.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
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Diez años después de arrancar, la Concesión Autopistas del Urabá Proyecto Mar tiene el 99,5% de su construcción ejecutada y ya opera como la principal arteria logística entre Medellín y la región de Urabá.

Juan Manuel Méndez, gerente general del proyecto, conversó con EL COLOMBIANO e hizo un balance completo del estado actual, los retos pendientes y el papel que cumple esta vía en el comercio exterior de Antioquia.

Lea más: El 87% de los empresarios cree que Urabá va por buen camino tras inicio de Puerto Antioquia

El corredor cuenta con actas de terminación parcial en las unidades funcionales uno y tres, y actas de terminación final en las unidades dos, cuatro, cinco y seis.

En términos prácticos, la gran mayoría de la vía ya está entregada y en...

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