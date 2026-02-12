x

Amazónica LNG construirá la primera regasificadora terrestre de Colombia: traería gas importado más barato

El proyecto ofrecerá contratos a largo plazo con alta proporción de tarifa fija, reduciendo la exposición a la volatilidad del mercado y garantizando precios más competitivos incluso frente al gas nacional.

    El gas será entregado principalmente al Sistema Nacional de Transporte (SNT), operado por Promigas, garantizando distribución segura a la región Caribe y otros puntos del país. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Economía

hace 3 horas
bookmark

Amazónica LNG construirá la primera terminal terrestre de regasificación en Colombia. El proyecto abrió ofertas vinculantes de suministro de gas natural importado, dirigidas a los principales agentes del mercado colombiano, especialmente en la región Caribe.

En un contexto de restricciones en la oferta nacional y aumento de precios, la compañía propone un esquema comercial más competitivo, alineado con la firma de contratos, la culminación de la ingeniería de detalle y la definición de inversiones de capital.

Puede leer: Nuevo gas importado fortalecerá el abastecimiento energético desde diciembre de 2026

El modelo de precios permite que una proporción significativa de la tarifa sea fija, reduciendo la exposición a la volatilidad del mercado y ofreciendo valores más competitivos incluso frente al gas nacional.

Esta estrategia, según la compañía, busca brindar estabilidad y previsibilidad a los compradores, atendiendo la creciente demanda residencial, industrial, térmica y vehicular.

“Amazónica LNG representa una solución robusta y flexible para atender la demanda energética del país y particularmente del Caribe colombiano. Es una inversión de largo plazo que refuerza la confiabilidad energética de la región y del país”, afirmó Alberto Consuegra, CEO de Amazónica LNG.

Entérese: Tras guiño de Petro a Trump, ¿el gasoducto Antonio Ricaurte se reactivará entre Colombia y Venezuela?

Detalles del proyecto: inversión, financiamiento y avances clave

La terminal proyecta una inversión de US$150 millones, financiada bajo mandato del banco Mitsubishi Financial Group (MUFG), y su operación comercial está prevista para el segundo semestre de 2027.

Hasta la fecha, el proyecto ha alcanzado hitos relevantes, incluyendo la obtención del licenciamiento ambiental y portuario, la contratación de EPC con compañías especializadas, y la adquisición de GNL mediante alianza con Vitol, reconocido comercializador internacional.

Le interesa: GeoPark compra los activos de Frontera Energy y se convierte en la mayor petrolera privada de Colombia

“La ingeniería de detalle fue completada por la firma internacional Wood, lo que permite ofrecer un suministro confiable y continuo a largo plazo. Además, se fortalecerá el papel estratégico del Puerto de Palermo como clúster energético regional”, indicó la compañía.

Capacidad y tecnología de la terminal

La infraestructura tendrá capacidad escalable para entregar hasta 150 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), utilizando tecnología criogénica avanzada.

Contará con dos trenes de regasificación, un cargadero de cisternas de GNL y un muelle exclusivo para la recepción y despacho de buques metaneros, posicionándose como una de las soluciones más versátiles del mercado.

El gas será entregado principalmente al Sistema Nacional de Transporte (SNT), operado por Promigas, garantizando distribución segura a la región Caribe y otros puntos del país.

Vea también: TGI y filial de Ecopetrol sellan acuerdo para avanzar en planta regasificadora e importar gas desde La Guajira

Impacto económico, laboral y ambiental

El proyecto generará cerca de 400 empleos directos e indirectos durante las fases de construcción y operación, beneficiando a más de 100 proveedores locales.

Desde la perspectiva ambiental, Amazónica LNG señaló que operará bajo estándares de sostenibilidad, con compromiso de cero emisiones de metano, reforzando su enfoque responsable en materia energética.

Le puede interesar: Ecopetrol realiza la comercialización de gas más grande en su historia: cierra con éxito la venta del gas de Sirius

Amazónica LNG surge de una alianza estratégica entre Retramar, con más de 40 años de experiencia en operación portuaria y logística, y Affinity Energy, fondo especializado en infraestructura energética.

