Funcionarios de Migración iniciaron protestas en el José María Córdova: ¿qué está pasando?

Las terminales aéreas del país comenzaron a sentir el impacto de una protesta sindical en Migración Colombia que, desde este jueves 12 de febrero, se hizo visible también en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro. La movilización inició a las 6:00 a. m. con una “operación tortuga”, con la que los funcionarios están aplicando de manera estricta y minuciosa cada protocolo de control migratorio, generando demoras en los filtros internacionales. La situación ha provocado incertidumbre entre viajeros y aerolíneas por posibles retrasos en vuelos internacionales. En diálogo con Blu Radio, Carlos Galvis, presidente de la Organización sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco) en Antioquia, explicó que cuatro o cinco funcionarios de la entidad estarán prestando sus servicios de manera habitual, pero advierte que serán rigurosos, tal cual lo dicta la norma.

Retrasos y largas filas en aeropuertos

Según el sindicato, procesos de revisión que normalmente toman entre uno y dos minutos por pasajero ahora pueden extenderse hasta 12 minutos, lo que podría generar extensas filas en las zonas de migración. Ante este escenario, las aerolíneas recomendaron a los viajeros internacionales llegar con cuatro o incluso cinco horas de anticipación. Aunque los vuelos nacionales no pasan por control migratorio, la congestión en las áreas internacionales termina afectando la operación general de los aeropuertos. Avianca, entre otras compañías, emitió alertas preventivas a sus usuarios.

Razones de la protesta

Detrás de la protesta, según Osemco, hay una crisis administrativa y financiera. Dirigentes afirman que la entidad atraviesa un estado de desfinanciación que compromete incluso gastos básicos de funcionamiento y salarios de los trabajadores. El sindicato sostiene que el conflicto se origina en el supuesto incumplimiento de acuerdos firmados en diciembre de 2024, que contemplaban bonificaciones, ampliación de planta y nivelación salarial para el periodo 2025-2026. Según los dirigentes, a la fecha no hay estudios ni resultados concretos y los funcionarios incluso denuncian que llevan dos años sin recibir nuevos uniformes.

¿Qué responde la entidad?

Frente a la denominada “operación tortuga” anunciada por el sindicato, la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, explicó que la entidad activó un Plan Especial de Contingencia en los principales puestos de control migratorio del país para evitar afectaciones mayores a los viajeros. Según indicó, la estrategia busca garantizar la continuidad del servicio y una atención oportuna, pese a la jornada de protesta. Como parte del plan, Migración reforzó los filtros con cerca de 50 funcionarios con capacidad de respuesta operativa, priorizando el área de inmigración en los aeropuertos con mayor flujo. Arriero precisó que los procesos de control continúan realizándose a través del sistema BioMig, herramienta tecnológica que permite agilizar el paso de los pasajeros. Por ello, hizo un llamado a los viajeros a enrolarse previamente en la plataforma, utilizar los sistemas automatizados y llegar con al menos cuatro horas de anticipación a los vuelos internacionales. La directora también recomendó verificar con antelación la documentación requerida, especialmente en casos de viajes con niños, niñas y adolescentes, y confirmar que cuenten con los permisos necesarios para salir del país. Además, señaló que la entidad mantiene contacto permanente con las aerolíneas, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) y la Aeronáutica Civil a través del Centro de Operaciones de Facilitación Aeroportuaria (Cofae), con el fin de coordinar acciones que permitan mantener la normalidad en el servicio.

Respuesta a denuncias de crisis administrativa