Subida del 23% del salario mínimo abriría un hueco fiscal de $5 billones en el sistema pensional, ¿de dónde saldrá la plata?

El alza del salario mínimo en Colombia siempre levanta discusiones cada año. Pero más allá de consignas, conviene mirar la evidencia completa. En Colombia, solo cerca del 10% de los trabajadores gana exactamente un salario mínimo. Es decir, apenas uno de cada diez vivirá de manera directa el incremento decretado para 2026.
En la última década, además, ha crecido el número de personas que ganan menos del mínimo y quienes ganan exactamente el mínimo, lo que refleja una mayor concentración de ingresos en la parte baja de la distribución salarial.
Además, según explica Andrés Felipe Izquierdo, gerente general de Integral Soluciones Pensionales (ISP), dos de cada tres afiliados que cotizan al sistema lo hacen sobre la base de un salario mínimo, y cerca del 52% de las pensiones en Colombia equivalen exactamente a ese nivel.
Si se amplía el rango, casi el 80% de las mesadas están entre uno y dos salarios mínimos. “Eso significa que cualquier modificación no justificada del salario mínimo impacta de manera directa las finanzas de la Nación”, señala.
Bajo este contexto, Juliana Morad, directora del Departamento Laboral de la Universidad Javeriana, advierte que el incremento del 23% del salario mínimo en 2026 tiene efectos directos sobre el sistema pensional.
“Con órdenes de magnitud actuales, un aumento del salario mínimo del 23% representa varios cientos de miles de millones de pesos adicionales cada mes y más de $5 billones adicionales al año para cubrir únicamente las mesadas mínimas”.
Por eso, la directora alerta que el efecto neto es una presión significativa sobre las finanzas públicas y sobre la sostenibilidad de los regímenes que garantizan la pensión mínima. “Esta presión aumenta cuando más pensiones se reconocen y se pagan en el nivel del salario mínimo, conectando el debate salarial con la sostenibilidad del sistema”.
En el plano individual, Kevin Hartmann, abogado experto en pensiones y doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Lovaina, señala que quienes devengan exactamente un salario mínimo ven un incremento proporcional pleno, del orden del 23%, mientras que quienes ganan apenas un peso más solo reciben ajustes ligados a la inflación.
Esa diferencia, precisa, va cerrando con el tiempo la brecha entre las tasas de reemplazo de quienes se pensionan con montos superiores al salario mínimo y quienes lo hacen en el mínimo. “Ese proceso acelera una reducción real de las tasas de reemplazo y hace que muchas pensiones terminen convergiendo hacia un salario mínimo”.
El abogado ilustra el fenómeno con un ejemplo histórico: una pensión que en los años 90 equivalía a 5 salarios mínimos terminó, poco más de una década después, reducida en términos reales a un salario mínimo, debido a que el salario mínimo creció mucho más rápido que la inflación.