Fabián Vargas criticó las declaraciones de Montaño tras eliminación del DIM; ¿qué fue lo que dijo?

El exfutbolista colombiano, Fabián Vargas , expresó su repudio a las declaraciones pospartidas de Jhon Edwin Montaño , jugador del Deportivo Independiente Medellín tras la derrota del poderoso por Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama de Brasil, la cual dejó al conjunto paisa sin competición internacional para el resto del año.

La presentación del “Medallo” dejó mucho que desear en territorio carioca. Los dirigidos por Amaranto Perea llegaron a este compromiso tras igualar la ida de la serie 2-2 en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña. Ese día (22 de julio), el DIM estuvo dos veces en ventaja, sin embargo, no pudo mantenerla y se fue con la “soga al cuello” a Brasil.

Pese a disputar bien el compromiso, Medellín no pudo aguantar el cero y forzar los penales. Al minuto 85, Thiago Mendes puso el 1-0 definitivo que le dio el paso a los octavos de final del torneo al “Gigante de la Colina”, donde se enfrentará a Olimpia de Paraguay. Lo llamativo es que una de las referencias del ataque del DIM, Jhon Edwin Montaño, mostró poco dolor tras perder.

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