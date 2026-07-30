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Karol G anunció nuevo álbum: ¿cuándo se estrena No me arrepiento de sentir tanto?

La cantante antioqueña anunció por sorpresa el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico durante un concierto en Toronto, Canadá. El álbum llegará poco más de un año después de Tropicoqueta.

  • Karol G anunció su nuevo álbum en un concierto en Toronto. FOTO: Tomada de @karolg en Instagram.
    Karol G anunció su nuevo álbum en un concierto en Toronto. FOTO: Tomada de @karolg en Instagram.
El Colombiano
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hace 4 horas
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Karol G no esperó al final de su nueva mundial gira para anunciar su próximo trabajo musical.

Este miércoles, en medio de un concierto en Toronto, Canadá, la cantante paisa sorprendió a miles de asistentes al anunciar que lanzará un nuevo álbum, No me arrepiento de sentir tanto, el próximo 7 de agosto.

Lea: Karol G alista ‘Matadora’: la carta secreta de su nuevo disco y abrebocas del ‘Tropitour’

El anuncio se produjo durante una de las paradas de Viajando por el Mundo Tropitour, la gira con la que la artista está recorriendo estadios de Norteamérica antes de llegar a Latinoamérica y Europa.

El tour, que comenzó el pasado 24 de julio en Chicago, marca el regreso de Karol G a los escenarios tras el éxito de Tropicoqueta, disco lanzado en 2025 y con el que rindió homenaje a los ritmos y la identidad latinoamericana.

En Toronto, la artista pausó el espectáculo para compartir la noticia con sus seguidores. Además de confirmar el nombre del álbum y su fecha de lanzamiento, proyectó por primera vez la portada oficial: una fotografía en blanco y negro, con tonos azules, que contrasta con la estética colorida y tropical de su trabajo anterior.

“Tengo un anuncio para darles, Toronto. Llevo un par de meses trabajando en un proyecto, llevo un par de meses encerrada haciendo música nueva, llevo un par de meses preparando un segmento que entrará a ser parte de este tour”, dijo Karol G en medio del concierto.

Aunque todavía no se conoce el listado completo de canciones ni los artistas con los que colaboró en este trabajo, la cantante ha dado algunas pistas de lo que vendrá. Se espera que Matadora, sencillo con el que abrió esta nueva gira, haga parte del repertorio del disco.

Momentos después de haber revelado en el show el lanzamiento, la “tropicoqueta” compartió la noticia en sus redes sociales con sus más de 70 millones de seguidores. “Y por fin me decidí” fue el mensaje con el que la paisa acompañó la fotografía que publicó en Instagram para anunciar su nuevo álbum.

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El disco llegará en la primera etapa de Viajando por el Mundo Tropitour, la que hasta ahora es la gira más ambiciosa de su carrera. Inicialmente fue anunciada con 39 fechas, pero la demanda de entradas obligó a ampliar el recorrido con nuevos conciertos en ciudades de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa.

Después de haber incursionado en distintos ritmos tradicionales latinoamericanos conTropicoqueta, la cantante pareciera que explorará otra faceta más personal.

El título del álbum, No me arrepiento de sentir tanto, indica que este podría ser un trabajo más íntimo y emocional, aunque por ahora la artista no ha revelado detalles sobre el concepto del proyecto.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué canciones se conocen del nuevo álbum de Karol G, No me arrepiento de sentir tanto?
Hasta ahora, Karol G no ha revelado el listado oficial de canciones de No me arrepiento de sentir tanto. Sin embargo, se espera que Matadora, el sencillo con el que abrió su gira Viajando por el Mundo Tropitour, haga parte del álbum. La cantante tampoco ha confirmado si habrá colaboraciones con otros artistas.
¿Cuántos conciertos tendrá la gira Viajando por el Mundo Tropitour de Karol G?
La gira fue anunciada inicialmente con 39 fechas, pero el número de conciertos aumentó debido a la alta demanda de entradas. La organización informó que se agregaron nuevas presentaciones en ciudades de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa, aunque no ha confirmado el total definitivo de fechas.
¿Qué se sabe sobre el concepto de No me arrepiento de sentir tanto?
Karol G aún no ha explicado el concepto del álbum ni ha dado detalles sobre su sonido o temática. Lo único confirmado es el título, la portada y la fecha de lanzamiento. Por el nombre del disco y el cambio en su propuesta visual, algunos seguidores especulan que podría tratarse de un trabajo más íntimo y emocional, pero la artista no ha confirmado esa interpretación.

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