Frutas y tubérculos, los alimentos que más se han encarecido en lo corrido del 2026: así están sus precios

Pese a que el presidente Gustavo Petro aseguró que la canasta familiar se estaba abaratando gracias a “la política de estimular la producción y hacer la reforma agraria”, el Sistema de Precios y Abastecimiento, Sipsa, del Dane, muestra que algunas frutas, tubérculos y carnes han registrado incrementos de hasta 92,4% en lo corrido de 2026.
El alimento que más se ha encarecido este año es el limón tahití, cuyo precio pasó de $1.813 a $3.489 por kilo entre la primera semana de enero y la penúltima de marzo, lo que representa un aumento de 92,4%.
Le siguieron, con incrementos también significativos, el tomate chonto, que pasó de $2.203 a $3.888, con un alza de 76,49%, y la maracuyá, que subió de $4.121 a $5.951 en los últimos tres meses, lo que equivale a una variación de 44,41%.
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